สว.สงขลาจี้ผู้ว่าฯรื้อ "โพงพาง" ให้สิ้นซาก ชี้ลักลอบกลับมาตั้งใหม่ท้าทายกฎหมาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สงขลาเรียกร้องผู้ว่าฯ สงขลาให้รื้อถอนโพงพาง เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และรุกร่องน้ำการเดินเรือในทะเลสาบสงขลาให้สำเร็จ ชี้หลังจากมีการรื้อถอนพบว่ามีการบุกรุกเข้ามาติดตั้งโพงพางในที่เดิมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการรื้อถอนครั้งก่อนทำได้เพียงครึ่งเดียว
วันนี้ (17 ส.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว.สงขลา ได้กล่าวถึงปัญหาของโพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาว่า ขณะนี้ยังมีโพงพางที่ยังไม่ได้รื้อถอนอีกประมาณ 40 % ซึ่งประชาชนได้ร้องผ่านสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รื้อถอนโพงพางที่เหลืออยู่ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา 2 มาตรฐาน เพราะผู้ทำผิดกฎหมายส่วนหนึ่งยังทำผิดกฎหมายได้ ส่วนหนึ่งถูกรื้อถอนและจับกุม และอาจจะถูกฟ้องร้องจากกลุ่มโพงพางที่ถูกรื้อถอนในความผิด ม.157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของโพงพางที่ได้รื้อถอนไปประชาชนต่างชื่นชม ที่ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงานเกิดขึ้นกับทะเลสาบสงขลา
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เรื่องโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา เป็นปัญหาหมักหมมเป็น 10ๆ ปี โดยเจ้าหน้าที่ไม่กล้าดำเนินการรื้อถอนและจับกุมกลุ่มอิทธิพลที่เป็นเจ้าของโพงพาง และนอกจากโพงพางที่รุกร่องน้ำการเดินเรือแล้ว ยังมีโพงพางที่เป็นเครื่องมือผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาอีกกว่าหลายพันปาก ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงคือ ประมงจังหวัด ไม่กล้าที่จะรื้อถอน จึงขอเรียกร้องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ทั้งโพงพางที่รุกร่องน้ำการเดินเรือและโพงพางที่อยู่นอกร่องน้ำการเดินเรือแต่ผิดกฎหมายประมงเพราะเป็นเครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมาย
“ที่สำคัญ หลังมีการรื้อถอนเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้มีการตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการบุกรุกวางโพงพางในพื้นที่ซึ่งมีการรื้อถอนเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 3 ปาก ซึ่งมีการวิพากษวิจารณ์จากคนสงขลาว่า โพงพางเกิดลูกแล้ว และเชื่อว่าจะมีการบุกรุกเข้ามาวางโพงพางในร่องเดิมที่มีการรื้อถอนไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง หาก จังหวัดสงขลายังไม่ดำเนินการรื้อถอนโพงพางที่ยังเหลืออยู่อยู่กว่า 50 ปาก ซึ่งหากไม่ดำเนินการให้เด็ดขาดอีกไม่ช้าจะมีการรุกล้ำวางโพงพางในร่องน้ำเดินเรือเหมือนเดิม” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ ยังได้เรียกร้องว่า นอกจากเรื่องของโพงพางที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้ว ยังมีเรื่องรอบๆ เกาะยอ สถานที่ท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ที่มีการสร้างโฮมสะเตย์และห้องอาหารจำนวนมากที่รุกล้ำทะเลสาบ ซึ่งมีทั้งที่ถูกศาลตัดสินแล้วแต่ยังไม่รื้อถอน และมีทั้งที่บุกรุกสร้างใหม่ ทั้งเรื่องโพงพางและเรื่องโฮมสะเตย์และห้องอาหาร นอกจากเป็นเรื่องผิดกฎหมายประมงและเจ้าท่าแล้ว ยังเป็นทัศนอุจาดที่ทำลายความสวยงานของทะเลสาบสงขลาอีกด้วย
ที่สำคัญ การที่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอิทธิพล นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ทำผิด อยู่เหนือกฎหมาย สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่ประเทศชาติและประชาชน มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์จากการ ปล่อยปละละเลยให้มีการทำผิดกฎหมายหรือไม่ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งทำดีอยู่แล้ว เร่งดำเนินการกับผู้ทำผิดกฎหมายที่เหลืออยู่อย่างเร่งด่วนต่อไป