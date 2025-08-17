สลด! พ่อลื่นตกสระน้ำในสวนปาล์ม ลูกชายลงไปช่วย พ่อปลอดภัยแต่ลูกเสียชีวิต

กระบี่ - สลด พ่อวัยชราลื่นตกสระกลางสวน ที่กระบี่ ลูกชาย ลูกชายได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ วิ่งออกจากบ้าน กระโดดลงไปช่วย พ่อปลอดภัย แต่ลูกหมดแรง จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันนี้ ( 17 ส.ค. 68 ) ตำรวจสายตรวจป้อมกระบี่น้อย สภ.เมืองกระบี่ พร้อมด้วย นายมโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย และกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา พร้อมแพทย์เวร รพ.กระบี่ ร่วมตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต ภายในสวนปาล์ม บ้านป่าพยอม หมู่ 9 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ขุดกลางสวน ลึกประมาณ 5 เมตร กว้าง 6 เมตร และ ยาว 15 เมตร กู้ภัย 4 นาย พร้อมกำนันตำบลกระบี่น้อย ต้องใช้เชือกผูกลำตัว ก่อนทยอยลงงมค้นหาอย่างระมัดระวัง ใช้เวลานานกว่า 20 นาทีจึงพบร่างชายผู้เคราะห์ร้ายจมอยู่ก้นสระ
ผู้เสียชีวิตคือ นายสุวัฒน์ อายุ 52 ปี ชาวบ้าน ม.9 ต.กระบี่น้อย เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำร่างขึ้นจากน้ำ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว โดยเฉพาะพ่อวัยชรา ที่ทรุดนั่งร่ำไห้อยู่ริมสระน้ำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลกระบี่เพื่อชันสูตร ก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
นายมโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพ่อของผู้ตาย อายุ 80 ปี เลื่นตกลงไปในสระน้ำแล้วร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ผู้ตายซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งออกมา กระโดดลงไปช่วยจนสามารถช่วยพ่อขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ แต่ตัวเองกลับหมดแรงจมน้ำต่อหน้าต่อตาพ่อ กว่าคนในพื้นที่จะตามกู้ภัยมาถึงก็สายเกินไป