เครื่องบินพารามอเตอร์ ตกบนถนน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ด่วน! เครื่องบินพารามอเตอร์ ตกบนถนน ก่อนถึงสนามบินเล็ก ป่าคลอก ภูเก็ต ส่งผลครูฝึกคนไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส นักเรียนต่างชาติบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 17 ส.ค.) ได้รับแจ้งเกิดเหตุ เครื่องบินพารามอเตร์ ตกบนถนน เส้น 4024 ป่าคลอก ก่อนถึงสนามบินป่าคลอก อ. ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ประกอบ ครูฝึกคนไทย 1 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ นักเรียนชาวต่างชาติ 1 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามก่อนเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ บอกว่า เห็น เครื่องบินพารามอเตรอ์ลำดังกล่าวร่อนอยู่บนอากาศ 1 รอบ และได้ยินเสียระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง ก่อนที่จะตกลงมา บนถนน จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
โดยที่เกิดเหตุ มีเครื่องบินพารามอเตอร์ ขนาดใหญ่สีนำเงิน ตกอยู่บนถนน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง เบื้อต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้อง
