รมว.ยุติธรรม ร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้สูญเสียจากเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

ปัตตานี - รมว.ยุติธรรม เป็นประธานร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน
วันนี้ (17 ส.ค.) พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีญาติของผู้เสียชีวิตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนกว่า 2,000 คน
พิธีสำคัญนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่ผ่านกิจกรรมร่วมกัน ภายในงานมีการประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าไตรบังสุกุล และ รมว.ยุติธรรมได้เป็นตัวแทนมอบของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความรู้สึกจากตัวแทนเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาและการงาน เพื่อเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราได้รำลึกถึงความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตร่วม 6,000 คน ผู้ที่บาดเจ็บอีก 14,000 – 16,000 คน ซึ่งวันนี้เราได้ร่วมทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบเพื่อรำลึกผู้ที่จากไป และให้กำลังใจผู้ที่ยังอยู่ที่สูญเสียคนที่รัก ถึงแม้ว่าทางราชการจะได้เยียวยาช่วยเหลือฟื้นฟูถึงด้านจิตใจและชุมชน แต่ทางเรายังอยากจะดูแลผู้คนที่ต้องสูญเสียคนรักในครอบครัว
“เรามองว่าความรุนแรงมีแต่น้ำตาและความทุกข์ ทำให้พื้นที่พัฒนาไปได้ยากลำบาก ขณะพื้นที่ที่ไม่มีความรุนแรงจะพัฒนาก้าวไปต่อเนื่อง เราจึงเป็นพื้นที่ที่มีความทุกข์และเป็นพื้นที่ที่คนในประเทศมีความห่วงใย ถึงเวลาแล้วที่เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องหันหน้ามาคุยกัน เราหวังว่าสันติสุขและสันติภาพอยากให้เกิดขึ้น และพลังของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจะส่งเสียงว่า การเสียชีวิตและบาดเจ็บของคนรักในครอบครัวไม่ใช่ไร้คำตอบ แต่คำตอบคือสันติภาพและสันติสุขกลับมา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว