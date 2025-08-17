ตรังจัดงานวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ปี 2568 เพื่อรำลึกถึงการจากไปของ “มาเรียม”

จังหวัดตรัง ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงาน “วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ” ประจำปี 2568 ที่หอประชุมจังหวัดตรัง ภายใต้แนวคิด “รักษ์พะยูน คืนถิ่นเลตรัง” เพื่อรำลึกถึงการจากไปของ “มาเรียม” ลูกพะยูนที่พลัดหลงกับแม่ก่อนจะเสียชีวิตลง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจ พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและร่วมกันรับผิดชอบในการอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศหญ้าทะเล
สำหรับภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงานและเสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพะยูนและหญ้าทะเล ทั้งด้านการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ การระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2 การขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ การออกร้านของชุมชนและภาคเอกชน