ตร.ทางหลวงสงขลาเข้าจับแรงงานเถื่อนเมียนมา 9 คน พร้อมคนดูแล 2 คนในรีสอร์ทที่สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจทางหลวงสงขลาเข้าจับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 9 คน ขณะถูกนำมาพักไว้ในรีสอร์ทพื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรอส่งต่อไปยังมาเลเซีย และยังจับกุมชาวเมียนมาอีก 2 คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้วย เผยโปะแตกจากคนที่ขับรถกระบะมารับแล้วเจอด่านตรวจออกอาการปากสั่นจนยอมรับว่ามารับแรงงานเถื่อน
วันนี้ (17 ส.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB โดยกำลังของตำรวจทางหลวงสงขลา สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สวญ.ส.ทล.3ฯ, พ.ต.ท.มนัสวี กะดะแซ สว.ส.ทล.3 เข้าตรวจค้นภายในห้องพักหมายเลข 8 ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่่หมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่สืบทราบว่าขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติ เปิดเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองระหว่างรอส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
จากการตรวจค้นภายในห้องพัก พบคนต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน 10 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด อายุระหว่าง 19-40 ปี ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักพร้อมกระเป๋าสัมภาระและยึดมือถืออีก 1 เครื่อง ตรวจสอบพบว่ามีเพียงคนเดียวที่มีหนังสือเดินทางถูกต้อง ส่วนที่เหลืออีก 9 คนหลบหนีเข้าเมืองทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้จับกุม นายจอ จอ โม อายุ 38ปี และนายโซมิน อายุ 25 ปี ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ดูแลหญิงสาวชาวเมียนมากลุ่มนี้ ขณะขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามาภายในรีสอร์ทพอดี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่สถานีตำรวจทางหลวง 3
จากการสอบสวน นายจอ จอโม ให้การว่า รับการติดต่อจาก นายกูเซ็ง ผ่านนายหน้าในประเทศเมียนมาชื่อ มะแย ให้มาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อนำแรงงานเถื่อนกลุ่มนี้มาพักและให้ดูแลเรื่องอาหารการกิน โดยได้ค่าจ้างหัวละ 500 บาท แต่จะจ่ายเมื่องานเสร็จ
ทางด้าน นายโซมิน บอกว่า นายจอ ติดต่อให้มาช่วยดูแลหญิงสาวชาวเมียนมากลุ่มนี้ ทั้งซื้ออาหารการกินหรือคอยช่วยเรื่องต่าง ๆ โดย นายจอ จะเป็นคนจ่ายเงินให้
ส่วนหญิงสาวชาวเมียนมากลุ่มนี้ให้การว่าลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ และเดินทางต่อมาเรื่อย ๆ ด้วยรถกระบะ พักกลางทาง 1 คืน และมาพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อรอเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยต้องจ่ายค้าจ้างในการเดินทางให้กับนายหน้าคนละ 8 ล้านจ๊าด หรือราว 64,000 บาท จ่ายไปแล้ว 5.5 ล้านจ๊าด หรือราว 44,000 บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายเมื่อเดินทางถึงปลายทางที่มาเลเซีย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดี
สำหรับเบื้องหน้าเบื้องหลังการเข้าตรวจค้นที่พักพิกชั่วคราวในรีสอร์ทแห่งนี้ ก่อเหตุเกิดตำรวจทางหลวงได้ตั้งจุดตรวจบนถนนสายเอเชียจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่พื้นที่จ.สงขลา และได้เรียกตรวจรถกระบะต้องสงสัยคันหนึ่ง แต่ว่าตอนที่ซักถามคนขับออกอาการมีพิรุธปากสั่นมือไม้สั่นอยู่ไม่นิ่ง แต่ว่าภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไร จึงลองถามดูว่ามารับแรงงานเถื่อนใช่หรือไม่ ปรากฏว่าพยักหน้าเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลเข้าจับกุมได้ในที่สุด