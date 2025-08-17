รมว.พาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ทุเรียน พบปะพ่อค้าและเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ยะลา

ยะลา – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ทุเรียนที่ จ.ยะลา พบปะพ่อค้าและเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ อ.เบตง - อ.ธารโต หลังผลผลิตออกมากราคาตกต่ำ ย้ำพร้อมช่วยเหลือและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
วานนี้ (16 ส.ค.68 ) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ไปยังศูนย์รับซื้อทุเรียนเอกชน ล้งทุเรียนโกซาน ตั้งอยู่ที่ กม.40 บริเวณสะพานน้ำตกละอองรุ้ง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียน การบริหารจัดการ และสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมพบปะภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ
สำหรับผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา ขณะนี้ในพื้นที่ อ.บันนังสตา และ อ.กรงปีนัง ใกล้จะหมดฤดูกาลแล้ว แต่ในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง ยังมีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ราคาค่อนข้างถูกกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง เดิมเกษตรกรในพื้นที่ต้องนำผลผลิตไปจำหน่ายในพื้นที่ตัวเมืองยะลา และ จ.ปัตตานี แต่หลังจากมีการตั้งล้งทุเรียนแห่งนี้ขึ้นในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปขายในที่ไกล ๆ โดยราคารับซื้อ ณ วันที่ 16 ส.ค.68 ทุเรียนเกรด ABC (เกรดส่งออก) อยู่ที่กิโลกรัมละ 90 บาท ทุเรียนมีตำหนิ กิโลกรัมละ 70 บาท ทุเรียนตกไซต์ กิโลกรัมละ 60 บาท ทุเรียนมีตำหนิช้ำ กิโลกรัมละ 40 บาท ส่วนทุเรียนแกะเนื้อ รับซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ล้งทุเรียนโกซาน มีความพร้อมและมีการจัดการที่เป็นระบบ รับซื้อทุเรียนจากพี่น้องเกษตรกรทั้งในพื้นที่ อ.เบตง และใกล้เคียง โดยสามารถนำทุเรียนมาจำหน่ายที่นี่ได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ต้องเดินทางไปขายนอกพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรต่างก็มีความพอใจ และทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ภาคประชาชน และเกษตรกร ที่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีความสุข ขายทุเรียนได้ราคาดี ส่วนเรื่องของต้นทุนนั้นกระทรวงทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการลดราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เพื่อบรรเทาปัญหาด้านต้นทุนให้กับเกษตรกรอีกด้วย