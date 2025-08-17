นาทีชีวิต ชาวประมงพลัดหลง ขณะออกไปทำประมง ต้องเกาะต้นไม้รอการช่วยเหลือหลายชั่วโมง

พังงา - นาทีชีวิตเจ้าหน้าที่อุทยานอ่าวพังงา ช่วยชีวิตชาวประมงพื้นบ้านประสบเหตุพลัดหลงในทะเล ขณะออกทำการประมง กับเพื่อน ต้องเกาะต้นไม้ รอการช่วยเหลือ ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรง นานหลายชั่วโมง
วันนี้ ( 17 ส.ค.68 ) นายปภาวิน หยังหลัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้รับรายงานจากชุดลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ (ย่อย) เกาะห้อง ขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.ระหว่างทางได้พบชาวประมงพื้นบ้านพลัดหลง ในระหว่างการทำประมงพื้นบ้าน บริเวณบ้านท่าด่านทิศตะวันออก
เบื้องต้นจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ ทราบว่าชาวประมงพื้นบ้าน ได้พลัดหลงกับกลุ่มเพื่อน ที่มาทำประมงพื้นบ้านด้วยกัน ไม่สามารถหาทางกลับได้ จึงต้องเกาะกับต้นไม้ที่อยู่ในทะเลนานหลายชั่วโมง จนกระทั่งได้พบเจ้าหน้าที่ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้นำมาส่งยังท่าเรือบ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้อย่างปลอดภัย