ภูเก็ตเปิดตัวยิ่งใหญ่! ต้อนรับศิลปินระดับโลก Thailand Biennale Phuket 2025 พร้อมเนรมิตอาร์ตพาวิลเลี่ยนทั่วเกาะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ ต้อนรับศิลปินระดับโลกในงาน Welcome Opening มหกรรมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4 Thailand Biennale Phuket 2025 พร้อมเนรมิตอาร์ตพาวิลเลี่ยนทั่วเกาะ 5 เดือนเต็ม เริ่ม พ.ย. ปลายปีนี้ คาดสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจกว่า 2 พันล้านบาท
จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ เทศบาลนครภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 20 องค์กร จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Thailand Biennale, Phuket 2025 ภายใต้แนวคิด “My Phuket Island of Arts” เพื่อเฉลิมฉลองศิลปะระดับโลกท่ามกลางบรรยากาศ และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองภูเก็ต ในวันนี้ (16 ส.ค.68) โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นด้วย ขบวนพาเหรดศิลปะสุดตระการตา สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตถึง 17 ขบวน จากลานมังกร ผ่านถนนถลาง ถนนพังงา มาสิ้นสุดตรงสี่แยกชาร์เตอร์ ตามมาด้วยการแสดงเปิดเวที “Home of Peranakan” และวิดีโอพรีเซนเทชันแนะนำศิลปินจากทั่วโลกกว่า 65 ท่าน
จากนั้น นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงาน และรับชมการแสดงศิลปะสุดพิเศษชุด “The Journey of Andaman” และ “Island Opera (Viva La Vida)” ก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดตัวศิลปินระดับโลก 22 ท่าน นำโดยเยาวชนภูเก็ตในชุดเพอรานากัน พร้อมพิธีส่งมอบ “กุญแจเมือง” แก่ศิลปิน โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบผ่าน นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นเทศกาลศิลปะนานาชาติครั้งนี้
โดยมีงานเลี้ยงต้อนรับศิลปินนานาชาติ และแขกผู้มีเกียรติจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง พร้อมกิจกรรมมากมาย ได้แก่ ศิลปินทั้ง 20 ท่าน เซ็นชื่อบนผลงานมาสคอตเบี๋ยนฟู่ “Bien Foo Lucky” การแสดงดนตรีโดย Phuket Youth Wind Orchestra การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยประยุกต์ “HooLoo Hooray!” (ลิเกฮูลู) และ “Eternal GROW” พิธีเปิดผลงานศิลปะชิ้นแรกของ Thailand Biennale, Phuket 2025 พิธีติดเข็มกลัดที่ระลึกแด่ศิลปิน และภัณฑารักษ์ โดยคุณอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ การแสดงชุด “DIBUKA Man” และงานเลี้ยงค็อกเทล
Thailand Biennale, Phuket 2025 มุ่งเน้นการนำศิลปะร่วมสมัยมาเชื่อมโยงกับมิติของเมือง วัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ในการสื่อสารระดับโลก และเปลี่ยนโฉม“ภูเก็ต”ปั้นสู่ “เกาะศิลปะแห่งอันดามันระดับโลก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์“
โดยงาน “Thailand Biennale Phuket 2025” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 ระยะเวลา 5 เดือนเต็ม ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างนี้จะมีการจัดสร้างงานศิลปะ และประติมากรรมถาวร ตามจุดพาวิลเลี่ยน ต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจแก่ชุมชนและสาธารณชนเป็น มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งงาน welcome opening
ในวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคมนี้ ได้เปิดตัวสุดยอดชิ้นงานศิลปะจำลอง 3 ชิ้นแรกจากศิลปินแห่งชาติที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale Phuket 2025 ประกอบด้วย “Richest Roller” ผลงานโดย ดร.กมล ทัศนาญชาลี ศิลปินแห่งชาติ THE LABYRINTH#2” ผลงานโดย อ.ปิตุพงษ์ เชาวกุล และ "Dheveena” ผลงานโดย อ.อารีย์ คงพล
และในห้วงเวลาเดียวกันนี้ 14 -17 ส.ค ได้มีกิจกรรมเทศกาลวาดภาพระดับนานาชาติ เพื่อสะท้อนภาพและตัวตนอัตลักษณ์ภูเก็ตกับนิทรรศการภาพ “Asia Link Skatchwalk Phuket 2025” 18-24 สิงหาคม 2568 จัดแสดงที่ไลม์ไลท์ ภูเก็ต โดยมีศิลปินนักวาดภาพกว่า 800 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้เข้าร่วมสร้างแรงบันดาลและสร้างประสบการณ์กับ Phuket Old Town หนึ่งในสถานที่ที่จะปั้นงานเทศกาลฯ ครั้งนี้ สู่พื้นที่การจัดแสดงงานศิลปะมหกรรมศิลปะจากทั่วโลก ปลายปีนี้
จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการจัดงาน Thailand Biennale ไม่เพียงในฐานะกิจกรรมศิลปะระดับนานาชาติ แต่ยังมุ่งหวังให้เกิดคุณค่าในระยะยาว ทั้งในด้าน วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ การจัดงาน Thailand Biennale ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองศิลปะระดับโลก (City of World Arts Destination)