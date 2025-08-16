เริ่มเปลี่ยนแผน! ทางหลวงรวบ 7 แรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลอบขนมากับรถบัสโดยสาร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจทางหลวงสงขลาจับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 7 คนคาจุดตรวจ อ.รัตภูมิขณะลักลอบเดินทางมากับรถบัสโดยสารจากภูเก็ตจะไปลงที่หาดใหญ่ พบเริ่มเปลี่ยนมาขนทางรถทัวร์แทนการขนมากับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถตู้
วานนี้ (15 ส.ค.) ตำรวจทางหลวง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ จ.สงขลา และชุดปฎิบัติการวิเคราะห์ข่าวฯ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สวญ.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล., พ.ต.ท.มนัสวี กะดะแซ สว.ส.ทล.3 กก.7 บก. ตรวจค้นรถบัสโดยสารประจำทาง สายภูเก็ต-หาดใหญ่ ทะเบียน 10-1011 ตรัง ขณะวิ่งผ่านหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ ปลายทาง อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
หลังจากที่ได้รับรายงานมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง มากับรถทัวร์คันนี้ จากการตรวจสอบบนรถพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 7 คน เป็นชาย 6 คนและหญิง1 คน นั่งปะปนมากับผู้โดยสารคนไทย จึงเชิญตัวลงจากรถพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระในการเดินทาง ปรากฏว่าทั้ง 7 คนไม่มีหนังสือเดินทาง จึงควบคุมตัวเอาไว้พร้อมกับตั๋วโดยสารประจำทาง 6 ใบ สมุดบันทึก สีเขียวคาดฟ้า จำนวน 1 เล่ม และก็คุมตัว นายธีระยุทธ มณีละเอียด อายุ 43 ปี หรือบ่าว คนขับ และนายณัฐพล สุขราช อายุ 28 ปี หรือภีม เด็กรถ มาทำการสอบสวน และแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ตมาลงที่ อ.หาดใหญ่และจะลักลอบเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานเถื่อนกลุ่มนี้ต่อไป ซึ่งเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการขนมากับรถบัสโดยสารแทนการขนมากับรถยนต์หรือรถตู้ เพราะเสี่ยงที่จะถูกจับกุมมากกว่า
สำหรับคนขับและเด็กรถถูกดำเนินคดีในข้อหา “ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม โดยรู้ว่าคนต่างด้าวเหล่านั้น เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64”
ส่วนชาวเมียนมาทั้ง 8 คน ถูกดำเนินคดีกระทำความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 พร้อมกับยึดรถบัสโดยสารคันนี้ไว้เป็นของกลางในคดีด้วย