พบร่างอดีตนายกเทศมนตรีกลายเป็นศพปริศนากระสุนเจาะอกซ้ายข้างเดียวกับมือที่ถนัด

นครศรีธรรมราช - พบศพ “นายกจี๊ด” อดีตนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี ห่างจากบ้าน 2-3 กม. มีบาดแผลกระสุนเข้าอกซ้าย 1 นัด ตำรวจเพื่อนรักไม่ปักใจเชื่อจะยิงตัวตาย เหตุผู้ตายถนัดซ้าย ไม่สมเหตุสมผลเอาปืนมาจ่ออกซ้ายตัวเองได้
วันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 06.45 น. พนักงานสอบสวน สภ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรชันสูตร และหน่วยกู้ภัยประชาร่วมใจ เข้าตรวจสอบบริเวณริมถนนสายพรหมคีรี-นบพิตำ ช่วงบ้านห้วยทรายขาว ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี หลังจากรับแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนน มีอาวุธปืนตกอยู่ 1 กระบอก
ในที่เกิดเหตุตำรวจและกู้ภัยพบว่าผู้เสียชีวิตคือ “นายกจี๊ด” หรือนายรังสิต เฉลิมวรรณ อายุ 53 ปี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักรักใคร่คุ้นเคยของชาวอำเภอพรหมคีรีเป็นอย่างดี มีบ้านพักอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 2-3 กิโลเมตร สภาพศพนอนหงายมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย 1 นัด ใกล้ร่างพบอาวุธปืนขนาด 9 มม.ยี่ห้อซีแซด สภาพขึ้นลำพร้อมใช้งานตกอยู่ 1 กระบอกยังไม่ถูกยืนยันว่าเป็นของนายรังสิต หรือของบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่จึงกันที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด ห่างจากศพไม่มากพบรถยนต์กระบะสองตอนสีดำพบว่าเป็นรถของนายรังสิต อยู่ในสภาพปิดประตูเรียบร้อย
ขณะที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลจากบ้านใกล้จุดเกิดเหตุได้ความว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งช่วงเช้าตรู่ ร้านน้ำชาที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้มาเปิดขายน้ำชา และมีคนออกมาจากบ้านจึงพบว่ามีศพนอนอยู่หลังจากนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ อย่างไรก็ตามคนที่รู้จักมักคุ้นนายรังสิต ต่างกังขาในสาเหตุการตายและจุดที่มาพบศพ
นางเรวดี เฉลิมวรรณ อายุ 53 ปี ภรรยาผู้ตายระบุว่านายเฉลิมวรรณ ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้าหลังจากนั้นได้หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้มีการปิดโทรศัพท์ตลอดเวลา กระทั่งมาพบกลายเป็นศพไปแล้ว ต่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พบว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้มีข้อความโพสท์ของนายรังสิต มีข้อความว่า “เป็นเนื้อร้ายระยะสุดท้ายน้ำหนักลด 12 กก.ต้องทำปรือ” เมื่อมีผู้มาตอบกลับปรากฎว่านายรังสิตไม่ตอบกลับใครเลย กระทั่งมาเกิดเหตุ
ขณะที่ตำรวจเพื่อนรักของนายรังสิต หรือนายกจี๊ดระบุว่าไม่ปักใจเชื่อว่านางรังสิตจะอัตวินิบาตกรรมเนื่องจากนายรังสิตถนัดมือซ้าย หากเป็นการก่อเหตุเองนั้นไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้มือซ้ายแล้วเอาปืนมาจ่ออกซ้ายของตัวเอง ซึ่งต้องรอพิสูจน์หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์
มีรายงานเพิ่มเติมว่าวนายรังสิต หรือนายกจี๊ดเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเพิ่งแพ้การเลือกตั้งคู่แข่งเพียงไม่กี่สิบคะแนนเท่านั้น มีการแข่งขันกันสูง นายรังสิตเป็นที่รักของชาวบ้านเป็นคนขับเคลื่อนคนสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำทำให้เป็นที่รักของชาวบ้าน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและพิสูจน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีรวมทั้งติดตามกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุมาทำการตรวจสอบอย่างละเอียด