รมว.ยุติธรรมนำแถลงผลปราบยาเสพติดยึดของกลางเกือบ 1.5 ตันมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท

ยะลา - รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย รมช.มหาดไทย ร่วมแถลงผลการปราบปรามยาเสพติด หลัง จนท.ร่วมกันทลายเครือข่ายค้ายาบ้า-ไอซ์ ยึดของกลางรวมเกือบ 1.5 ตัน มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท ยึดทรัพย์ 20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2568 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ ผอ.รมน.ภาค 4, พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9 และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จครั้งสำคัญในการปราบปรามยาเสพติด โดยยึดของกลางไอซ์ 900 กก. และอายัดทรัพย์สินมูลค่า 20 ล้านบาท
การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ถือให้การปราบปรามยาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งพักยาและเส้นทางลำเลียงสำคัญไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, และ ป.ป.ส. ทำให้สามารถทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ถึง 2 เครือข่าย
เครือข่ายที่ 1 จับกุมไอซ์ล็อตใหญ่ 900 กก.
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สิน ภ.จว.นราธิวาส ได้ติดตามสืบสวนมานานกว่า 2 เดือน จนทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคกลางมายังภาคใต้ และในวันเกิดเหตุได้เข้าจับกุม นายจีรพงษ์ พันเพชร อายุ 37 ปี ได้ที่บริเวณริมถนนบ้านซีโป หมู่ 3 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ในตอนแรก นายจีรพงษ์ ยอมรับว่าขับรถกระบะมาจอดไว้ แต่มีคนอื่นมารับไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยตามไปประมาณ 4 กิโลเมตร และพบรถคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ เมื่อตรวจค้นท้ายรถกระบะพบ ยาไอซ์ ซุกซ่อนอยู่กับผักจำนวน 30 กระสอบ รวมน้ำหนักกว่า 900 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 135 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย" และได้ดำเนินการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอีกประมาณ 8 แสนบาท
เครือข่ายที่ 2 ขยายผลจับกุมและยึดทรัพย์ 20 ล้าน
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เคยจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมยาไอซ์ 615 กิโลกรัม ที่ อ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนขยายผลจนพบผู้ร่วมกระทำผิดอีก 4 รายที่อยู่ระหว่างหลบหนี และได้ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 14 ส.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมได้เข้าปิดล้อมตรวจค้น 5 เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส เพื่อยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ พบทรัพย์สินรวม 13 รายการ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, เจ็ตสกี, ทองรูปพรรณ, เงินสด, ธนบัตรประเทศมาเลเซีย, อาวุธปืน, นาฬิกาข้อมือ, เครื่องประดับ และกระเป๋าหนังแบรนด์เนมอีกจำนวนหนึ่ง
แม้จะยังไม่พบตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายผลและติดตามจับกุมผู้ร่วมเครือข่ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป
พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดว่า รัฐบาลเข้าใจดีถึงช่องว่างที่ผู้ติดยาอาจยังไม่พร้อมในการเข้ารับการบำบัดด้วยตนเอง ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายให้ผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติด สามารถเข้ารับการบำบัดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีเกียรติและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาบูรณาการการทำงาน โดยมีแนวคิดที่จะให้แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาด้วย นอกจากนี้ ในระดับพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นควรช่วยกันผลักดันให้มีการนำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความสำเร็จในการทำงาน
พ.ต.ท.ทวี ยังย้ำว่า รัฐควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัด เพื่อลดภาระของครอบครัว เพราะการที่ประเทศได้พลเมืองที่มีสุขภาพดีกลับคืนมา ถือเป็นกำไรของประเทศชาติ
สุดท้าย พ.ต.ท.ทวี ได้กล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของข้าราชการ โดยระบุว่า แม้รัฐบาลจะมีความเมตตาต่อข้าราชการ แต่ก็จำเป็นต้องมีการประเมินผล หากพบว่าผู้นำในพื้นที่ใดยังคงปล่อยปละละเลย หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ก็ควรมีการพิจารณาโยกย้าย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเข้ามาทำงานแทน