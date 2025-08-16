ชาวบ้านสิงหนครลุกฮือ! ถนนพังยืดเยื้อ 15 ปี วอนรัฐเร่งซ่อม ไม่ใช่แค่หยอดหลุมแล้วจบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ชาว ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา เกือบ 100 คนรวมตัวกันเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาถนนสายกลางบ้าน หลังปัญหายืดเยื้อมานานกว่า 15 ปี ซ่อมเพียง “หยอดหลุม” ทำให้เต็มไปด้วยหลุมบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก
วันนี้ (16 สิงหาคม 2568) ที่ ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชาวบ้านเกือบ 100 คนรวมตัวกันเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาถนนสายกลางบ้าน หมู่ 8 ต.วัดขนุน ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร หลังถูกปล่อยปัญหายืดเยื้อมานานกว่า 15 ปี โดยที่ผ่านมาได้รับการซ่อมเพียง “หยอดหลุม” เท่านั้น ส่งผลให้ถนนเต็มไปด้วยหลุมบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก
นายประภัย เพชรสุวรรณ อดีตนายก อบต.วัดขนุน เปิดเผยว่า ถนนเส้นนี้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 และซ่อมมาแล้วหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็มักติดข้ออ้างเรื่อง “งบประมาณไม่เพียงพอ” จนปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางอันตรายของชาวบ้านในพื้นที่ ขณะที่ล่าสุดถนนสายนี้ถูกรวมอยู่ในแผนพัฒนาของ อบจ.สงขลา ที่เตรียมของบปรับปรุงถนนทุกอำเภอ รวมวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท
“วันนี้พวกเรามาแสดงพลัง เพราะอยากเห็นถนนที่ดีและปลอดภัยสักที เรื่องการกู้เงิน 2,000 ล้าน หากทำได้จริงและโปร่งใส ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ แต่ถ้าเกิดการทุจริตขึ้นมา สุดท้ายผู้เดือดร้อนก็หนีไม่พ้นประชาชน” อดีตนายก อบต. กล่าว
ทั้งนี้ ชาวบ้านย้ำว่า ปัญหานี้คือความเดือดร้อนที่สัมผัสได้จริง ไม่ใช่เพียงกระแสในโลกออนไลน์ และขอให้การแก้ไขเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอสิงหนครอย่างแท้จริง