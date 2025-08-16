หลายกระทง! ตำรวจจับพ่อค้ายาหาดใหญ่เจอข้อหาเสพพ่วงหมายจับหนีทหาร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.-สภ.หาดใหญ่รวบพ่อค้ายาบ้า พบลูกค้าเพียบทักไลน์มาขอซื้อยา พอรู้เป็นตำรวจปิดเครื่องหายจ้อย แฟนสาวมาลาเป็นครั้งสุดท้าย ไม่โดนแค่คดีค้ายาเจอข้อหาเสพพ่วงด้วยหมายจับหนีทหารอีก 1 หมาย
วันนี้ (16 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวร้อย ตชด.437 หรือชุดช้างศึกสองเล ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ หรือชุดตะวัน สนธิกำลังออกกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนยุทธการ "พิชิตคนพลาล อภิบาลคนดี" โดยหนึ่งในเป้าหมายเป็นการเข้าจับกุม นายธนภัทร แซ่ตั่น อายุ 25 ปี หรือต๊ะ หนึ่งในเอเย่นต์ค้ายาเสพติดใน อ.หาดใหญ่ ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านถนนรัตนอุทิศซอย 2 พบยาบ้าและไอซ์จำนวนนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปขยายผลตรวจค้นต่อที่บ้านเช่าย่านชุมชนตลาดคอมเพล็กซ์ ริมทางรถไฟ พบยาบ้าไอซ์และอุปกรณ์การเสพ รวมเบ็ดเสร็จยาบ้าที่ยึดได้ 200 เม็ดและไอซ์ 112.94 กรัม นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลแขวงสงขลา วันที่ 13 มกราคม 2565 เนื่องจากหนีทหาร ติดตัวอีก 1 หมายจับด้วย
และขณะเจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบสวนปรากฏว่ามีลูกค้าทักไลน์มาติดต่อมาซื้อยาบ้าและไอซ์ไม่ขาดสาย เจ้าหน้าที่จึงสวมรอยทักกลับไปหาบางรายก็ให้เปิดหน้าผ่านวิดีโอคอลล์ พอรู้ว่าเป็นตำรวจถึงกับรีบตัดสายทิ้งทันที และบางรายตำรวจก็ลองทักไปหาเพราะมีประวัติการซื้อขายยาด้วยกันแต่ว่าน่าจะรู้ทันว่าต๊ะเกมส์แล้วจึงไม่รับสาย
จากการสอบสวน นายธนภัทร หรือต๊ะ บอกว่า เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 65 ติดคุกสองปีเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดินมกราคมที่ผ่านมา และหวนกลับเข้าสู่วงการอีกครั้ง โดยรับยาเสพติดจากมาจากเอเย่นต์ชื่อเอม ทางเมสเซ็นเจอร์ชื่อ "กระจอกบอกเจ๋ง"
นอกจากนี้ผลตรวจปัสสาวะก็มีผลเป็นบวกจึงถูกดำเนินคดี 2 ข้อหา จำหน่วยยาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทเอเฟตามีนหรือยาบ้า,ไอซ์)โดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทเอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนต่อกฏหมาย
ส่วนเอเย่นต์ที่ส่งยาให้น่าจะรู้ว่าต๊ะถูกจับจึงเผ่นหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลเจ้าจับกุม และระหว่างที่ต๊ะถูกจับ แฟนสาวได้มาหาพร้อมกับร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกเข้าคุกรอบสอง
ทั้งนี้ ชุดช้างศึกสองเล นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอกแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 ร.ต.อ.พิจิตร รักทอง หน.ชบป.ร้อยตชด.437 ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ หรือชุดตะวัน โดย พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ ร.ต.อ.ศักดาวุฒิ พิทักษ์วงศ์ รองสว.หน.ชปส.ภายใต้การสั่งการของ สนธิกำลังออกกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนยุทธการ "พิชิตคนพลาล อภิบาลคนดี”