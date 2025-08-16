ทน.ภูเก็ต เตรียมศึกษาจัดทำ “เทศบัญญัติเมืองเก่า” จัดระเบียบเมืองควบคู่การอนุรักษ์และส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า เตรียมศึกษา จัดทำ “เทศบัญญัติเมืองเก่า” เพื่อจัดระเบียบเมืองทั้งเรื่องก่อสร้างอาคาร จุดท่องเที่ยว การจราจร ควบคู่การอนุรรักษ์และส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลนครภูเก็ต ว่า การท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทางเทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตต้องการที่จะให้มีเทศบัญญัติเมืองเก่าเข้ามาควบคุมและจัดระเบียบด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เช่น การก่อสร้างอาคาร การกำหนดจุดท่องเที่ยว และการจัดระเบียบพื้นที่
ซึ่งการดำเนินการนั้น เทศบาลนครภูเก็ตจะทำรวมกับชุนย่านเมืองเก่า และทำควบคู่ไปกับทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาย่านเมืองเก่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของท้องถิ่น พร้อมเชื่อมโยงกับนโยบายซีโร่คาร์บอน เพราะการดำเนินการนั้นเรามีแผนกำหนดจุดจอดรถ จุดผ่อนผัน การเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเก่าให้นักท่องเที่ยวเดินให้มากที่สุด โดยกำหนดจุดจอดรถไว้รอบนอก เช่น บริเวณเรือนจำเก่า แดงพลาซ่า บขส.เก่า รวมถึงพื้นที่รอบนอกอื่นๆ ลดการจราจรแออัด และเพิ่มจุดรับ–ส่งสาธารณะให้เป็นระบบ
นายศุภโชค กล่าวต่อว่า การจัดทำเทศบัญญัติเมืองเก่าภูเก็ตนั้น เทศบาลนครภูเก็ตจะให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทำการศึกษาการออกเทศบัญญัติ และการศึกษาเชื่อมโยงเมืองเก่ากับพื้นที่ “แดงพลาซ่า” ซึ่งถือเป็นพื้นที่จุดสำคัญในการเชื่อมต่อเมืองเก่ากับบริเวณใกล้ๆ เช่น ถนนรัษฎา ตลาดสด ตลาดเกษตร และ บขส.เก่า เราจะทำการศึกษาว่าจะปรับพื้นที่ให้เป็นอะไร เพื่อให้เชื่อมเมืองเก่า-เมืองใหม่ และสิ่งที่จะขยายเศรษฐกิจในเขตเทศบาลได้อย่างมีทิศทาง
“ปัจจุบันนี้เรามีคณะกรรมการเมืองเก่าอยู่แล้ว แต่ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการปรับปรุงอาคาร รูปแบบของอาคาร การก่อสร้างอาคาร ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง แต่เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้เป็นจุดพิจารณาและให้คำแนะนำ ไม่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งเทศบาลก็อนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายการก่อสร้างทั่วไปที่ใช้ควบคุม แต่หากเรามีเทศบัญญัติเมืองเก่ามาควบคุมก็จะมีเทศบัญญัตินี้มาควบคุมการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารในพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป” นายศุภโชค กล่าวและว่า
นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครภูเก็ต ยังมีโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต เช่น การนำสายไฟฟ้าลงดินในเฟสต่อๆ โดยได้มีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงทางเท้าให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับการเดินท่องเที่ยวให้เชื่อมต่อกัน การจัดการจราจร เป็นต้น
ส่วนการต่อยอดหมี “ชาร์เตอร์ดแบร์” นั้น นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่เทศบาลได้เราจดลิขสิทธิ์หมีชาร์เตอร์แบร์ไปแล้ว ทางเทศบาลกำลังพิจารณาถึงข้อระเบียบกฎหมายในส่วนของการให้ประมูลสิทธิบัตรอยู่ว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่องทางใดได้บ้าง เพื่อให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และไม่สุ่มเสี่ยง โดยคาดว่าจะเปิดโอกาสให้เอกชนเสนอแผนต่อยอดชาร์เตอร์แบร์ เช่น การผลิตสินค้าที่ระลึก แต่จะต้องอยู่ภายใต้แบรนด์เทศบาลนครภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดหารายได้มาพัฒนาเมืองโดยไม่ต้องเพิ่มภาระภาษีให้ประชาชน
ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้น นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตคึกคักตลอดทั้งปี แม้ในช่วงแต่ช่วงกรีนซีซัน เมืองเก่าก็ยังคงคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม ทั้งอินเดีย ตะวันออกกลาง รวมถึงทัวร์เรือสำราญที่จองล่วงหน้าถึงปีหน้า เทศบาลจะทำหน้าที่สนับสนุนด้านกฎหมายและระเบียบ เพื่อรักษาเอกลักษณ์เมืองเก่าให้คงอยู่และยั่งยืนตลอดไป