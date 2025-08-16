อบจ.ภูเก็ต เตรียมจัดงาน PHUKET PARKLAND & MUSIC FEST 2025” เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ-ส่งเสริมท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อบจ. ภูเก็ต แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “PHUKET PARKLAND & MUSIC FEST 2025” เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ ณ ประตูเมืองภูเก็ต หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวสู่หัวเกาะและดันภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวสวัตติ์ หงส์สาสุภสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “PHUKET PARKLAND & MUSIC FEST 2025” เทศกาลดนตรี ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ภายใต้โครงการจัดงานเทศกาล “Phuket parkland & Music fest” ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ ร้านบลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต
เทศกาล “Phuket parkland & Music fest” เทศกาลดนตรี ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และพันธมิตร ทั้งภาครัฐ/เอกชน ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยว กลุ่มคนรุ่นใหม่
ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ สิงโต นำโชค ไมยราพ วสันต์ 17 MEAN เทียนไขและวานิช โซนงานศิลปะ งานคราฟต์ ไลฟ์สไตล์ การประกวด และโซนอาหาร-เครื่องดื่มจากร้านดังและผู้ประกอบการในพื้นที่ถึง 200 ร้านค้า ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานฟรี!!!
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีแนวคิดในการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกด้านการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้นิยมการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนค้างแรมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต จึงจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมทางเลือกด้านการท่องเที่ยวสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สูงขึ้น พร้อมได้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดงาน “PHUKET PARKLAND & MUSIC FEST 2025” ภายใต้โครงการจัดงานเทศกาล “Phuket parkland & Music fest” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมายของโครงการนี้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ใกล้ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนค้างแรมอยู่จำนวนมาก
การจัดงาน PHUKET PARKLAND & MUSIC FEST 2025 เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องการสร้างกิจกรรมคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี งานนี้ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องความบันเทิงจากดนตรีและศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีของชุมชนท้องถิ่นในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านตลาดงานคราฟต์ อาหาร และกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อมั่นว่างาน PHUKET PARKLAND & MUSIC FEST 2025 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เป้าหมาย ‘เมืองสร้างสรรค์’ ที่มีชีวิตชีวา ครบเครื่อง ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายตลอด 3 วัน อาทิ คอนเสิร์ตสุดมันส์ 2 เวที จากศิลปินชื่อดัง สิงโต นำโชค ไมยราพ วสันต์ 17 MEAN เขียนไขและวานิช ที่จะมาร่วมระเบิดความมันส์บนเวที ตลาดสร้างสรรค์ รวมร้านค้าจากท้องถิ่น อาทิ ร้านอาหารชื่อดัง บลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต ร้านอาหารฟู้ดทรัค สินค้างานคราฟต์ งานแฮนด์เมด และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ เช่น การประกวด COVER DANCE การแสดงพลุ เป็นต้น งานนี้เข้าฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน
“งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสุขให้ ชาวภูเก็ต และดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่เมืองภูเก็ตในช่วงปลายฤดูท่องเที่ยว โดยคาดว่าในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก” นายเรวัต กล่าวทิ้งท้าย