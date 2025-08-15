อบจ.ตรังจัดใหญ่ “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ชูอัตลักษณ์-วิถีชุมชนระหว่าง 21-23 สิงหาคม

อบจ.ตรังจัดใหญ่ “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ชูอัตลักษณ์-วิถีชุมชน “บุ่นเล้ง” สานนโยบาย Soft Power ดึงนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ กระตุ้นศก.ย่าน 5 เมืองเก่า
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปีงบประมาณ 2568 ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(อบจ.ตรัง) โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอบจ.ตรัง นายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายสุธรรม เศรษฐพิศาล ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายปุณณภพ ภาษีทวีเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายโกมล ชูเชิดรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา นายวิวัฒน์ สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด และนายมงกุฏ เดชะพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมแถลงข่าว
พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังแต่เดิมนั้นเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ และเป็นพื้นที่ร่ำรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชนเก่าและย่านเก่าที่สำคัญของจังหวัดตรัง ถือเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเหมาะสมอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในย่านชุมชนเมืองเก่าเหล่านี้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าของจังหวัดตรัง โดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดตรังมีแนวทางการสนับสนุนพื้นที่เมืองเก่าในอนาคตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และเทศบาลต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะยาวอีกด้วย
ด้านนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรังได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ Soft Power จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับคนตรังสืบไป
นายบุ่นเล้ง กล่าวอีกว่า สำหรับเมืองเก่าตรังทั้ง 5 แห่ง ประกอบไปด้วย 1.เมืองเก่ากันตัง ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปี เรามีสถานีรถไฟไม้โบราณ บ้านเรือนเก่าสไตล์ชิโนยูโรเปี้ยน และวัฒนธรรมไทยจีนที่ยังคงอยู่ มีการจัดกิจกรรมเดินชมเมือง ชิมอาหาร และชมการแสดงแบบดั้งเดิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นความหลากหลายและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน 2.เมืองเก่าสิเกา ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติ ทั้งหาดปากเมงและเกาะแก่ง มีการจัดกิจกรรมผสมผสานเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับธรรมชาติ เช่น พานักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชาวประมงพื้นบ้านควบคู่กับการล่องเรือเที่ยวทะเล เป็นต้น 3.เมืองเก่าย่านตาขาว เมืองที่มีศิลปะพื้นบ้านที่หลากหลาย เช่น โนรา มโนราห์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ จึงมีการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับศิลปะเหล่านี้โดยตรง 4.เมืองเก่าหยงสตาร์-ท่าข้าม-ทุ่งยาว เส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่รวมทั้งธรรมชาติ วิถีชุมชน และประวัติศาสตร์ เช่น บ้านเก่าท่าข้าม ตลาดโบราณ และกิจกรรมลงมือทาผ้าบาติกหรือขนมพื้นบ้าน เป็นเส้นทางเชิงเรียนรู้แบบมีชีวิต และ 5.เมืองเก่าห้วยยอด มีกิจกรรมหรือแผนการอนุรักษ์เมืองเก่าควบคู่กับการส่งเสริมท่องเที่ยว มีโครงการฟื้นฟูอาคารเก่าและย่านการค้าชุมชน พร้อมกับจัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองเก่าที่เน้นของดีพื้นถิ่น รวมถึงร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สำหรับกำหนดการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปีงบประมาณ 2568 ย้อนวันวานเมืองเก่าตรังในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. พบกับพิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง” ณ ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน อำเภอกันตัง จัดระหว่าง 21-23 สิงหาคม , งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกา” ณ หอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จัดระหว่าง 29-31 สิงหาคม , งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตาขาว” ณ บริเวณหัวสะพานเก่า อำเภอย่านตาขาว จัดระหว่าง 5-7 กันยายน , งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าหยงสตาร์-ท่าข้าม-ทุ่งยาว” ณ ตลาดท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จัดระหว่าง 12-14 กันยายน และ งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จัดระหว่าง 19-21 กันยายนนี้