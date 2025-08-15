เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายบุกรวบหนุ่มนราธิวาสเตรียมขายน้ำกระท่อม 40 ถุงพร้อมยาแก้ไอ

นราธิวาส - กองกำลัง 3 ฝ่ายพื้นที่ อ.ระแงะผนึกกำลังบุกจับหนุ่มวัย 24 ปี ยึดน้ำต้มใบกระท่อมกว่า 40 ถุง พร้อมยาแก้ไอ เตรียมขายโดยผิดกฎหมาย เดินหน้านโยบาย “120 วัน วาระพืชกระท่อม” ปิดล้อมทุกเส้นทางลักลอบ
วันนี้ (15 ส.ค.) ภายใต้การดำเนินงานของนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะ และ พ.อ.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 ได้สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เข้าปฏิบัติการเชิงรุกตามแผน “120 วัน วาระพืชกระท่อม” โดยได้จับกุม นายอาหะมะอัสดี โด อายุ 24 ปี ชาวอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมของกลาง
ประกอบด้วย น้ำต้มใบพืชกระท่อม จำนวน 42 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 1.3 กิโลกรัม ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม ปริมาณขวดละ 60 มิลลิลิตร จำนวน 5 ขวด และของเหลวข้นสีน้ำตาล (ลักษณะคล้ายยาแก้ไอ) บรรจุในถุงพลาสติกใส รัดปากถุงด้วยยาง จำนวน 5 ถุง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การว่า ของกลางทั้งหมดเตรียมไว้จำหน่ายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย (บัญชีแนบท้ายลำดับที่ 52 “กระท่อม”) อันเป็นความผิดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติฯ และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาแผนปัจจุบันประเภท “ยาอันตราย” โดยไม่ได้รับอนุญาต
การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในโครงการ “120 วัน วาระพืชกระท่อม” ซึ่งมุ่งกวาดล้างและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมที่ใช้ในทางที่ผิด รวมถึงสารเสพติดประเภทอื่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ระแงะ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป