ชาวบ้านปะเหลียนร่วมใจวางซั้งกอปลาฟื้นฟูสัตว์ทะเล

ชาวบ้านในนามกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านท่าข้าม ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมประมงพื้นบ้าน มูลนิธิอันดามัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทำกิจกรรมวางซั้งกอบ้านปลา ที่บริเวณสะพานบ้านทอนหาน หมู่ที่ 6 บ้านทอนหาน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สมบูรณ์ในอนาคต ทำให้คนในชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
สำหรับซั้งกอบ้านปลาที่นำไปวางในครั้งนี้ ทำจากวัสดุธรรมชาติ ประกอบด้วย ไม้ไผ่ และทางมะพร้าวที่หาได้ง่ายในพื้นที่ และย่อยสลายง่าย รวมประมาณ 30 ชุด โดยนำไปวางบริเวณน้ำลึกใกล้ชายฝั่งที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3-4 กม. พร้อมติดป้ายประกาศเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ และวางทุ่นลอย เพื่อแจ้งเตือนเรือที่สัญจรไปมาใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ และงดจับสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่ และเป็นอนุบาลสัตว์วัยอ่อน