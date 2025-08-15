สุดท้ายไม่รอด! ตร.เหนือคลอง กระบี่ แกะรอยตามจับหนุ่มใหญ่ร่วมปล้นทรัพย์ หนีหมายศาล 11 ปี

กระบี่ - ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เหนือคลองจ.กระบี่ แกะรอย ตามจับหนุ่มใหญ่ร่วมกันปล้นทรัพย์ ใช้มีด-ไขควงทำร้ายลูกเจ้าของบ้านเจ็บ หนีหมายจับศาลกระบี่ 11 ปี สุดท้ายไม่รอด
วันนี้ ( 15 ส.ค.68) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เหนือคลองจ.กระบี่ นำโดยพ.ต.ท.ชวนินณ์ วิทยเจษฎาธนภัต รอง ผกก.สส.สภ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ร่วมกับ ตร.ชุดสืบสวน สภ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นำหมายศาลเข้าจับกุม นายสุทิน หรือ "เหว่า" สาริพันธ์ อายุ 56 ปี ชาว อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกระบี่ ที่ 302/2557 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ในข้อหา “ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ (มีดปลายแหลมและไขควง) ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือหลบหนี และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ”
การจับกุมเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ 4 ต.บ้านต้อง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี หลังจนท.สืบทราบว่านายสุทิน (ผู้ต้องหา) หลบหนีมาพักกับพี่สาวต่างมารดา ขณะเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหานั่งอยู่ภายในบ้าน จึงแสดงหมายจับให้ดูและอ่านต่อหน้า เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ แต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนคุมตัวส่ง สภ.เหนืองคลองจ.กระบี่ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 03.00 น. คนร้าย 3 คน พร้อมอาวุธมีดปลายแหลมและไขควง บุกปล้นบ้านเลขที่ 207 หมู่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ได้ทองคำหนัก 1 บาท พร้อมจี้ทองคำ สร้อยข้อมือทองปลอม รวมมูลค่า 23,700 บาท ระหว่างก่อเหตุได้ใช้ไขควงแทงนายประดิษฐ์ ภักดี ลูกชายเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุจับผู้ต้องหาได้ 2 คน หนีไป 1 คน คือนายสุทิน หรือ "เหว่า" สาริพันธ์ ซึ่งจนท.แกะรอยล่าตัวอยู่ 11 ปี จึงสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด
พ.ต.ท.ชวนินณ์ วิทยเจษฎาธนภัต รอง ผกก.สส.สภ.เหนือคลอง เปิดเผยว่า คดีนี้ทางชุดสืบสวนสภ.เหนือคลองจ.กระบี่ ได้ติดตามล่าตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประสานหาข่าวจนสามารถรู้ที่หลบซ่อนและจับกุมตัวได้ขณะหลบไปอยู่กับพี่สาวต่างมารดาที่จ.สุราษฎร์ธานี