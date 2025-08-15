คนขี้ลืม! ชาวบ้านล้อมจับคนร้ายขโมยเงินบริจาคมัสยิด หลังวนกลับมาเอาสายชาร์จจนหนีไม่ทัน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – คณะกรรมการมัสยิดร่วมกับชาวบ้านช่วยกันล้อมจับคนร้ายขโมยเงินบริจาคมัสยิดฟัตฮูอิสลามี เขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา พบซ่อนตัวในห้องน้ำชั้นสอง เผยหนีออกไปแล้วแต่ย้อนกลับมาเอาสายชาร์จที่ลืมไว้
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่มัสยิฟัตฮูสลามี ตั้งอยู่ที่บ้านด่านนอก ซอยไทย-จังโหลน18 หมู่7 เขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีคนร้ายแอบเข้ามาขโมยเงินในตู้บริจาค เมื่อดูกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นคนร้ายกับที่เคยย่องมาขโมยเงินบริจาคไปแล้วหลายครั้ง โดยครั้งนี้ได้ปีนนั่งร้านเข้าไปทางห้องน้ำ ก่อนเดินไปที่ตู้บริจาคซึ่งใช้ตู้แอร์นำมาทำเป็นตู้บริจาค แล้วใช้ลวดเป็นตะขอเกี่ยวธนบัตรในตู้บริจาคออกมาทีละใบ จนได้เงินไปจำนวนหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาก่อนที่จะมีการละหมาดซุบฮีหรือละหมาดตอนใกล้รุ่ง เมื่อวันที่ 14 ส.ค.68
ล่าสุด คนร้ายที่ลงมือก่อเหตุถูกคณะกรรมการมัสยิดร่วมกับชาวบ้านควบคุมตัวไว้ได้แล้ว ในขณะที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำบนชั้นสองของมัสยิด เบื้องต้นทราบชื่อคือ นายหมาน (ชื่อเล่น ) อายุ 25 ปี ซึ่งยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด พร้อมสารภาพว่าที่ลงมือขโมยเงินในตู้รับบริจาคไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะหิวข้าวและต้องการนำเงินไปซื้อน้ำกระท่อมกิน โดยที่ก่อนหน้านี้ตนเองรับจ้างเก็บน้ำยางพาราได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท แต่ทางเจ้าของสวนเลิกจ้างและตกงานมาได้ราว 1 เดือน ทั้งนี้ได้ลงมือขโมยเงินในตู้รับบริจาคโดยการคว่ำตู้ลงและใช้เหล็กลวดเขี่ย ลงมือ 5 ครั้ง ได้เงินรวมประมาณ 2,000 บาท
นายหมาน ยังบอกอีกว่า หลังก่อเหตุเสร็จได้หลบออกไปแล้ว แต่ที่ย้อนกลับมาเพราะต้องการมาเอาสายชาร์จโทรศัพท์ที่ลืมไว้ แต่ว่ามีชาวบ้านมาละหมาดพอดีหนีออกมาไม่ทัน จึงขึ้นไปแอบอยู่ในห้องน้ำชั้นสอง พร้อมกับขอโทษกับสิ่งที่ทำไป อ้างตนอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัด เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็กจึงต้องใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาตลอด
หลังถูกจับตำรวจได้นำตัว นายหมาน ไปชี้จุดที่งัดตู้บริจาค และจุดที่นำตู้บริจาคบางตู้ไปพยายามเอาเงินบริเวณชั้น 2 ของมัสยิด รวมทั้งจุดที่นายหมายนำรถจักรยานยนต์ของตนเองมาจอดซุ่มอยู่บริเวณด้านหลังของมัสยิด ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป