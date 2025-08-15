ทัพเรือภาค 2 จับเรือขนน้ำมันดีเซลเถื่อน 2 หมื่นลิตรกลางทะเลอ่าวไทยฝั่ง อ.ระโนด จ.สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ทัพเรือภาคที่ 2 แถลงข่าวการจับกุมเรือดัดแปลงบรรทุกน้ำมันเถื่อน ขณะขนน้ำมันดีเซลเถื่อน 20,000 ลิตร ในน่านน้ำอ่าวไทย บริเวณทิศตะวันออกของ อ.ระโนด จ.สงขลา
วานนี้ (14 ส.ค.) ที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือโทนเรศ วงศตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือกระแสร์สินดอนสัก เป็นเรือดัน - ลากจูงแต่มีการดัดแปลงตัวเรือเป็นเรือบรรทุกน้ำมัน พร้อมลูกเรือ 4 นาย และมีน้ำมันดีเซลเถื่อนไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรในระวาง จำนวน 20,000 ลิตร
หลังจากที่ทาง ศรชล.ภาค 2 ได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งขาวในพื้นที่ว่า มีเรือลักลอบจำหน่ายน้ำมันในทะเล ซึ่งน่าจะเป็นน้ำมันเถื่อน จึงได้ส่งเรือ ต.995 พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนไปพบเมื่อคืนวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณทิศตะวันออกจากชายฝั่ง อ.ระโนด จ.สงขลา จึงขอรับการสนับสนุนเรือและอากาศยานจากทัพเรือภาคที่ 2 ในการค้นหาและจับกุมเรือลำนี้ได้ และควบคุมกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา เมื่อช่วงเย็นของวานนี้ (14 ส.ค.)
และหลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสืบสวนขยายผลว่า ใครเป็นเจ้าของเรือและต้นทางปลายทางของน้ำมันเถื่อนที่ยึดได้ในเรือลำนี้ว่า ขนถ่ายมาจากที่ใดและจะไปส่งที่ใด เพื่อดำเนินการตัดวงจรการค้าน้ำมันเถื่อนทั้งระบบ
พลเรือโทนเรศ วงศตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และ ผอ.ศรชล.ภาค 2 เปิดเผยว่า ปฏิบัติการนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ปี 2568 ที่มุงเน้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน โดนยจะปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 113,275 ตารางกิโลเมตร