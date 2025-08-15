ท่องเที่ยวพังงาไม่แผ่ว ต่างชาติ - คนไทย เลือกเป็นจุดหมายปลายทาง สามารถเที่ยวได้ทั้งปี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่องเที่ยวพังงาไม่แผ่ว นักเดินทางยังปักหมุดหมาย 5 เมืองหลักในภาคใต้ ที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ส่วนรายได้หลักจากการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับ 4 ของภาค ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยว 70 -80 % เป็นชาวต่างชาติ
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ว่า จังหวัดพังงายังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งจังหวัดพังงามาเป็นหนึ่งในเมืองหลักของการท่องเที่ยวจาก 22 เมือง ในประเทศไทย และ เป็นหนึ่งใน 5 เมืองหลักของภาคใต้ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวพบว่าจังหวัดพังงามีรายได้มากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 70 -80 % เป็นชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ยุโรป โดยประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากเป็นอันดับหนึ่งคือ ยอรมัน ตามมาด้วย นักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี
และอีก 20 -30 % เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ซึ่งเดินทางเข้ามาหลากหลาย แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่พังงามากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวจาก ภูเก็ต บางปีมีมากถึง 24 % จากตัวเลขดังกล่าวทำให้ระบุได้ว่า จ.พังงา เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจาก จ.ภูเก็ต ที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางระยะสั้น สะดวก สบาย ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดพังงารองลงมา คือ กระบี่ สุราษฎร์ และ อื่นๆ
สำหรับสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานั้นมีหลากหลาย โดยในช่วงไฮซีซั่น พังงายังคงเป็นจุดหมายยอดนิยม ของการท่องเที่ยวทางทะเล ตามหมู่เกาะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทุกปี ส่วนการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และภาพที่นักท่องเที่ยวรู้จักพังงาในช่วงนี้ คือ “Surf Town” บริเวณเขาหลัก แหลมปะการัง หาดแมมเบอรี่ ซึ่งจุดเหล่านี้เราจะพบเห็นนักท่องเที่ยวมาเล่น Surf กันเยอะมาก
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ “วันเดย์ทริป” ที่ขายกันตลอดทั้งปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เช่น การล่องแก่งที่สองแพรก โดยใช้เรือยาง เอทีวี นั่งช้าง และอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมล่องเรือชมอ่าวพังงา การล่องแพ ซึ่งในแต่ละวันนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น เพราะกิจกรรมเหล่านี้สามารถขายได้ตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงกรีนซีซัน ของจังหวัดพังงา ก็ได้โครงการของรัฐบาลเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว นั้นก็คือโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทยออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ ปัจจุบันพบว่าที่จังหวัดพังงา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้สิทธิคนละครึ่งเป็นเมืองหลักลำดับที่ 9 ของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวเลือกเป็นจุดหมายปลายทาง
.
นายอุทิศ ยังกล่าวต่อไปว่า อีกหนึ่งกระแสสำคัญ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่พังงามากขึ้น โดยทาง ททท. สำนักงานพังงา ได้จัดให้มีกิจกรรม การท่องเที่ยว “ตามรอยภาพยนตร์ จูราสสิคเวิลด์” ในพื้นที่อ่าวพังงา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ได้รับเลือกให้อยู่ในฉากของภาพยนตร์ จูราสสิคเวิลด์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเขาตะปู เกาะสองพี่น้อง และ เกาะทากาย่า โดย ททท.พังงา ร่วมกับชุมชนบ้านสามช่องเหนือ และชุมชนบ้านหินร่ม ได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวพิเศษ พร้อมมอบของที่ระลึกพวงกุญแจไดโนเสาร์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับนักท่องเที่ยวเพียง 200 ท่านแรกด้วย
.
นอกจากนี้ พังงายังมีแลนด์มาร์กใหม่ที่กำลังเป็นกระแส นั่นคือ “เรือนจำเก่า” หรือหับเผย คาเฟ่ @กะโสม ซึ่งได้รับการปรับโฉมเป็นคาเฟ่สไตล์ย้อนยุค เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศเรือนจำดั้งเดิม ผสมผสานกับมุมถ่ายภาพสุดชิค และเครื่องดื่มพร้อมขนมท้องถิ่น กลายเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมอีกแห่งของสายคาเฟ่ฮอปปิ้ง
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา.