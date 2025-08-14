รวบหนุ่มรัสเซีย หัวหน้าแก๊งค้าอาวุธปืน หลังหนีมากบดานที่ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – รวบหนุ่มรัสเซีย หัวหน้าแก๊งค้าอาวุธปืนส่งรัสเซีย หลังหลบหนีคดีซุกตัวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่วางแผนให้มาติดต่อราชการที่ ตม.ภูเก็ต ก่อนแสดงตัวจับกุม
วันที่ 14 สิงหาคม 2568) เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จับกุมชายชาวรัสเซีย อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังพบว่าหลบหนีคดีและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
ผู้ต้องหารายนี้ถูกออกหมายจับเมื่อ วันที่ 31 ก.ค.68 ที่ผ่านมา หลังจากถูกจับกุม ในคดีเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ได้หลบหนีออกจากพื้นที่ระหว่างติดตามตัว
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ทราบว่า ผู้ต้องหามากบดานอยู่ในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันวางแผนให้มารายงานตัวที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อผู้ต้องหาเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับและควบคุมตัวทันที
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมประสานงานกับสถานทูตรัสเซียเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป