อธิบดีกรมการปกครองไม่ทน สั่งนายอำเภอกะทู้ ลุยตรวจเหตุ นทท.อาหรับพร้อมพวก 6 คน รุมทำร้ายคนให้เช่ารถ จยย.

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อธิบดีกรมการปกครอง สั่งนายอำเภอกะทู้ ลุยตรวจคดี หลังโซเชียลแชร์ นักท่องเที่ยวอาหรับพร้อมพวก 6 คน รุมทำร้ายผู้ประกอบการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่ป่าตอง เหตุตกลงค่าเสียหายไม่ลงตัว
วันนี้ ( 14 สิงหาคม 2568) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน ภายหลังในโซเชียลมีเดียมีผู้แชร์ภาพนักท่องเที่ยวชาวอาหรับรุมทำร้ายผู้ประกอบการรถเช่าชาวไทย ย่านหาดป่าตอง เกรงกระทบการท่องเที่ยว
เวลา 10.00 น. ของวันเดียวกัน นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สภ.ป่าตอง และสมาชิก อส.อ.กะทู้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลการดำเนินคดีจาก สภ.ป่าตอง กรณีปรากฏข่าว ในสังคมโซเชี่ยล ความว่านักท่องเที่ยวอาหรับ จำนวน 20 คน รุมทำร้ายคนไทย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 21.00 น. โดยสาเหตุของการทะเลาะวิวาท เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ มาติดต่อเช่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้า X-ADV 750 CC ที่ร้าน Rolling stone all tour ซ.ป่าตองเซ็นเตอร์ ถ.พระเมตตา ต.ป่าตอง อ.กะทู้
โดยได้ขอทดลองขับดูก่อน แต่ได้เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับความเสียหาย และ ทางร้านได้เรียกค่าเสียหาย จำนวน 50,000 บาท แต่นักท่องเที่ยวจะจ่ายเพียง 10,000 บาท จึงได้เกิดมีปากเสียงกันนำไปสู่การทะเลาะวิวาท จากนั้นนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวจึงได้โทรให้เพื่อน จำนวน 5 คนมาช่วยและเกิดเหตุตะลุมบอนกัน
จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ ทราบถ้อยคำที่ปรากฏในข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ ร่วมก่อเหตุถึงจำนวน 20 รายนั้น ยังคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพราะนักท่องเที่ยวคนอื่นนั้น มายืนดูเหตุการณ์บริเวณดังกล่าวมิได้เข้าร่วมวิวาทแต่อย่างใด
พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองและว่าที่ ร.ต.ท.โทชิตตะวัน เพ็งแก้ว พนักงานสอบสวน ได้ให้ข้อมูลทางคดีว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีต่างชาติ ทั้ง 6 ราย ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและได้อายัดการเดินทางกับทาง ตม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของทาง สภ.ป่าตอง(รอผลจากแพทย์)
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวอาหรับเอง ก็ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กรณีถูกคนไทยคดีทำร้ายร่างกายเช่นกัน ซึ่งนายอำเภอกะทู้ จะได้ติดตามคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและจะได้รายงานให้อธิบดีกรมการปกครองทราบต่อไป