ชาว อ.กันตัง จ.ตรัง ร้องเจอปัญหาลักขโมยพืชผลเกษตรรุนแรงมากขึ้น

ตรัง - ชาวบ้านในพื้นที่ ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง ร้องเจอปัญหาลักขโมยพืชผลทางการเกษตรรุนแรง โดยมีทั้งการแอบเข้าไปตัดต้นยาง และกรีดน้ำยางไปขาย รวมทั้งสวนปาล์ม สวนสละอินโด ก็โดนกันถ้วนหน้า
วันนี้ (14 ส.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ออกมาร้องเรียนว่า ขณะนี้กำลังเกิดปัญหาการลักขโมยพืชผลทางการเกษตรรุนแรงมากขึ้น โดยล่าสุดเกิดขึ้นกับสวนยางพาราแห่งหนึ่ง ด้วยการแอบเข้าไปตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อนำไปขายจำนวนเกือบ 10 ต้น เนื่องจากช่วงนี้ไม้ยางพารามีราคาค่อนข้างดี ทั้งที่ก่อนนี้ก็เคยแอบเข้าไปกรีดต้นยางพารา เพื่อเอาน้ำยางพาราไปขายมาแล้วด้วย จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของสวนอย่างมาก เพราะทั้งเกิดปัญหาสูญเสียรายได้และทรัพย์สินเสียหาย
ทั้งนี้ คนร้ายมักจะฉวยโอกาสช่วงที่เจ้าของสวนยางพาราเผลอ หรือมีบ้านอยู่ไกลกับสวนยางพารา แล้วลงมือทำการลักขโมยในช่วงที่ปลอดคน นอกจากนั้นปัญหาเช่นนี้ยังเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย อาทิ สวนปาล์มน้ำมัน หรือสวนสละอินโด จนเคยมีข่าวคราวเจ้าของสวนบางแห่งตัดสินใจยอมโค่นพืชผลทางเกษตรทิ้ง เพราะทนต่อพฤติกรรมลักลอบเข้ามาขโมยผลผลิตไม่ไหว
จึงขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจับตัวผู้ที่ลงมือก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วด้วย