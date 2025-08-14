ตร.คุมตัวหนุ่มฆ่าสาวใหญ่นักธุรกิจเอาศพถ่วงน้ำ ฝากขัง พร้อมคัดการประกันตัว แม่ผู้ต้องหาขอโทษครอบครัวเหยื่อ

พังงา - ตร.คุม หนุ่ม 21 ปี ฆ่าสาวใหญ่นักธุรกิจอดีตหุ้นส่วนผับในพื้นที่ป่าตอง ฝากขังศาลจังหวัดพังงา พร้อมคัดค้านการประกันตัว ขณะที่แม่ของผู้ต้องหาขอโทษ ญาติผู้เสียชีวิต และ ให้ลูกชายรับโทษตามกฎหมาย ทำไปเพราะขาดสติ
วันนี้ (14 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สภ.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พ.ต.อ.วรพงศ์ พรหมอินทร์ ผกก.สภ.โคกกลอย ได้คุมตัวนายธีรภัทร อายุ 21 ปี ชาวบ้านตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ผู้ต้องหา ฆ่านางกานต์สิรี อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ ถ.ห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นักธุรกิจ อดีตหุ้นส่วนผับแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง และ นำศพไปถ่วงน้ำ ที่บริเวณบ้านท่านุ่น จ.พังงา หลังก่อเหตุฆ่าที่บ้านพักบริเวณถนน 50 ปี ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ส.ค. และมีคนพบศพเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา
ไปฝากขังที่ศาล จ.พังงา กระทำผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้น ย้ายศพเพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย” หลังจากทางพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวสอบปากคำครบ 48 ชั่วโมง ซึ่งได้ควบคุมตัวขึ้นรถห้องขัง โดยมีพ่อ และแม่ ของผู้ก่อนเหตุได้ขอขึ้นรถห้องขังไปด้วยเพื่อให้กำลังใจลูกชาย ขณะที่ในส่วนของผู้ต้องหา พบว่าเดินออกมาจากห้องขังด้วยใบหน้าเรียบเฉย
โดยนางยา มารดา ของผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมลูกชาย โดยได้เตรียมข้าวอาหาร เสื้อผ้ามาให้ลูกชาย สิ่งที่ลูกชายทำไปเพราะขาดสติ ซึ่งลูกชายเองก็ต้องการขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไปแล้วและญาติๆของเค้าด้วย และในส่วนของตนก็ต้องขอโทษญาติผู้เสียชีวิต กับสิ่งที่ลูกชายกระทำ ส่วนเรื่องของคดีขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและขอกราบอภัยประชาชนทุกคนที่ลูกชายได้กระทำผิดไปในครั้งนี้
อย่างไรก็ตามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวง สภ.โคกกลอย ได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาล