ศิลปินไทย-เทศ 85 ชีวิต ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะและรังสรรศิลปะบนตัวมาสคอต “ฟู่ฟู่” งาน Thailand Biennale Phuket 2025

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศิลปินจากทั่วประเทศไทยเเละศิลปินต่างชาติ 85 ชีวิต ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ และตัวมาสคอตงาน Thailand Biennale Phuket 2025 “ฟู่ฟู่” ค้างคาวนำโชค ที่จะถูกจัดแสดงในพื้นที่สำคัญของงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต
วันนี้ (14 ส.ค.68) เหล่าบรรดาศิลปินจากทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภูมิภาค เเละศิลปินต่างชาติ จากประเทศมาเลเซีย ปีนัง อินโดนีเซีย สิงคโปร รัสเซีย มารวมตัวกันกว่า 85 ชีวิต ที่ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะและมาสคอตนำโชค “เบี๋ยนฟู่” หรือ “ฟู่ฟู่” ค้างคาวแห่งความสุข มาสคอตของงาน Thailand Biennale Phuket 2025 โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ ให้การต้อนรับ
โดยน้อง“ฟู่ฟู่” มีความสูง 1.50 เมตร เหล่าศิลปินจะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อและวัฒนธรรมจีน ผ่านศิลปะร่วมสมัยอย่างมีชีวิตชีวา เพื่อสร้างสีสันศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือน 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 นี้ ขณะนี้มีทั้งหมด 19 ตัว ซึ่งจะมีการส่งมอบมาตคอสให้กับสมาคมศิลป์ภูเก็จ เวอร์ชันต่างๆ เพื่อนำไปจัดหารายได้สมทบทุนการสร้างประติมากรรมของศิลปินชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น Ryue Nichizawa ที่ตั้งติดตั้งถาวรที่บริเวณหนองน้ำในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่ต้องใช้งบประมาณก่อสร้าง 10 ล้านบาท
โดยงานศิลปะที่ศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์ในวันนี้ จะถูกนำไปจัดแสดงในพื้นที่สำคัญของงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์แห่งศิลปะร่วมสมัยอย่างใกล้ชิด
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อม มุ่งเชื่อมโยงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินไทยและนานาชาติกับพื้นที่และวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตอย่างลึกซึ้ง เเละได้สร้างการรับรู้ตลอดช่วงที่ผ่านมา เเละสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเวทีศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่ยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดให้โดดเด่นบนเวทีโลก งานนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดศิลปินและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าและธรรมชาติภูเก็ต แต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ภูเก็ตไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยว แต่เป็น “เมืองศิลปะ” ที่มีชีวิตและเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร