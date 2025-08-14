ม.อ. เปิดเวที “นวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ผลักดันนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.อ. เปิดเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ผลักดันนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอันหลากหลายในปัจจุบัน
วันนี้ (14 ส.ค.) คณะทรัพยากรธรรมชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมาคมศิษย์เก่าวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Innovation) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมนาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร: ความท้าทายของวิกฤติโลก” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน” ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา หน่วยวิจัย ภาคเอกชน และเกษตรกรในระดับพื้นที่ โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ ประกวดและสาธิต ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน
งานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่บูรณาการระหว่างศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และเยาวชนเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างและร่วมกันพัฒนาแนวทางการเกษตรที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอันหลากหลายในปัจจุบัน