ไม่ทันข้ามวัน! ชุดสืบ 3 โรงพักรวมพลังจับโจรวิ่งราวสร้อยทอง 2 บาท ในเวลา 4 ชม.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจชุดสืบสวน สภ. สิงหนคร ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 และ ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ระโนด ร่วมกันจับกุมโจรวิ่งราวสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท หลังจากก่อเหตุได้ในเวลาเพียง 4 ชม.
วันนี้ (14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจชุดสืบสวน สภ. สิงหนคร ชป.ฟ้าสว่าง ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 และ ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ระโนด ร่วมกันจับกุม นายกิตติ อายุ 35 ปี ที่ชุมชนเคหะคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย 1.สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท พร้อมห้อยเหรียญพระเครื่องพ่อท่านคงวัดธรรมโฆษณ์ กรอบทองน้ำหนัก 1 สลึง, 2.เสื้อแจ็ตเก็ตสีดำที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ, 3.กางแกงยืนส์ขายาวที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ, 4.เสื้อคอกลมที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ, 5.รองเท้าเตะสีดำ และ 6.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีแดง ที่ใช้ขับขี่ขณะก่อเหตุ
จากการสอบสวน นายกิตติ เปิดเผยว่า ที่ได้ก่อเหตุในครั้งนี้ตนเองได้นำเงินไปใช้หนี้ และไม่ได้ระบุว่าจะไปวิ่งราวที่ไหนเป็นจุดหลัก แค่พบคนที่ใส่สร้องทองจึงก่อเหตุในทันที่ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหากระทำผิดฐาน “วิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้น” ก่อนได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สิงหนคร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับพฤติการณ์ของคนร้ายรายนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสารว่ามีเหตุวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งเป็นสร้อยคอทองคำ ลายบ่วงโซ่ น้ำหนัก 2 บาท พร้อมพระเครื่องพ่อท่านคงวัดธรรมโฆษกรอบทอง น้ำหนัก 1 สลึง เหตุเกิดที่บริเวณหน้าบ้าน ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ออกเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมตั้งทีมไล่กล้องวงจรปิด จนสามารถจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ได้โดยใช้เวลาเพียง 4 ชม.