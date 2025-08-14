จำเป็นต้องกู้! ส.อบจ.สงขลาแจง 10 ปีถนนไม่ได้ซ่อมเหตุงบฯปกติไม่เพียงพอ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ส.อบจ.สงขลา” สุดอั้นระบายความในใจ 4 ปี หมดวาระทำถนนให้ชาวบ้านได้ 1 กม. แก้ปัญหาไม่จบ วอนขอความเห็นใจฟังเสียงสะท้อนชาวบ้านให้โอกาสแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญเกี่ยวการขออนุมัติสมาชิกสภาฯ ในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถาบันการเงิน รวม 2,009 ล้านบาท(สองพันเก้าล้านบาท) เพื่อซ่อม สร้างถนน ทั้งสิ้น 42 โครงการ ทั่วทั้งจังหวัดสงขลานั้น หลังประสบปัญหางบประมาณจากภาษีประชาชนรายปีไม่เพียงพอนั้น
ล่าสุดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจำนวนหนึ่งต่างโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความจำเป็นและเจตนาในการเห็นด้วยกับการกู้เงินจำนวนดังกล่าว เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี เคยเรียกร้องให้มีการแก้ไขถนนและโครงสร้างในพื้นฐานในพื้นที่แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จนนำมาซึ่งความจำเป็นในการผนึกกำลังเห็นด้วยของ ส.อบจ.สงขลากว่า 32 เสียงจากสภาฯ ในความจำเป็นตามระเบียบและมีการทำประชาพิจารณ์และพิจารณาจากเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่จริงตามระเบียบ
ด้านนายอุดม แก้วสุวรรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวข้อความว่า “คนนักเลงโซเชี่ยลลงทุกวัน วันละหลายรอบเกี่ยวกับเงินกู้ ของผู้บริหาร อบจ.ว่าทำไม ไม่ใช้งบปกติ ทำไมต้องกู้ ถนน 2 สายนี้ ผมพูดตั้งแต่ปี 63/64/65/66 ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง วันนี้ถนน 2 สายนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม หนักหว่าเดิม และอีก 8 สายถนนของ อบจ.ก็มีสภาพไม่ต่างกัน ร่วมระยะทางเกือบ 60 กม.เมื่อไหร่จะได้สร้าง เมื่อไหร่จะได้ทำ เมื่อไหร่พี่น้องบ้านผมจะได้ใช้ถนนที่มันสะดวก สบายปลอดภัยกับเขามั้ง?งบปกติที่ผู้บริหารเก่าก่อนทำกันมา 1 เขต 1 ปี 10 ล้าน 10 ล้านได้ถนน 1 กม.4 ปี หมดวาระ ทำถนนได้ 4 กม.ช่วยคิดแทนผมหน่อยถ้าผู้บริหารชุดนี้ยังคิดแบบเก่าๆปีหน้าเขาให้งบผมมา 10 ล้าน จะให้ผมทำถนนเส้นไหนก่อน?”
เช่นเดียวกับ ที่เฟซบุ๊กของ “สจ.บอล คุณกฤต เกิดสุวรรณ” โพสต์ด้วยว่า กราบเรียนพี่น้องทั้งจังหวัดสงขลาที่เคารพรัก
ซึงเรื่องของญัตติระเบียบวาระที่ 7 และระเบียบวาระที่ 8 ที่ผู้บริหารได้นำเข้าสภาเพื่อขอกู้เงินมาซ่อมถนนของอบจ.
กระผมเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายและรับหลักการในวาระนี้กระผมขอกราบนำเรียนกับพี่น้องประชาชนดังนี้
1.ถนนทุกสายทางที่ยุในเขตเลือกตั้งของกระผมที่เป็นหลุมบ่อต้องรีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยการใช่รถและสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
2ใแต่ในขนาดเดียวกันงบประมาณของอบจมีจำกัดและไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนงบประมาณลงไปพัฒนาถนนในเขตเลือกตั้งให้ทั้งหมดแต่ละเขตพื้นที่ได้ทั้งหมดทั้ง36เขต16อำเภอได้เพราะจำกัดอยู่ในงบประมาณไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
3.ในเขตเลือกตั้งผมมีจำนวนถนนรหัสสายทางของอบจทั้งหมดจำนวน 6 สายทางความยาวทั้งหมดประมาณ 15 กิโลเศษที่ได้ปรับปรุงไปแล้วที่ผมเป็นสจ.มา 4 ปี 1 กิโลกับ 700 เมตรนี้คือ 4 ปี งบประมาณทั้งหมด
1 สายหูแร่ท่าแร่ 13500000 บาท
2 สายบ้านกลางหัวจักร 3500000บาท
รวมสองโครงการ 4 ปีที่ผ่านมาทำได้สองสายทางตามงบประมาณของอบจ.ที่มีอยู่จำกัดจำนวนระยะที่ทำไปแล้วถนนพร้อมสะพานและคูระบายน้ำ 1 กิโลกับ 700 เมตรแล้วที่เหลือถ้าไม่กู้ 4 ปีนี้ก็ไม่เสร็จแล้วไม่ได้ปรับปรุง
4แล้วถนนที่เหลือที่มีปัญหาพังยุขนาดนี้ที่รอการแก้ไขโดยด่วนอีก14กิโลตามภาพที่ขอมติเพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุง 4ปีนี้ผมเอาเงินมาจากไหนแก้ปัญหาให้พี่น้องทั้งหมดในข้อจำกัดของงบประมาณ4ปีผมคิดว่าทำได้ไม่หมดในทุกเขตพราะทุกเขตเลือกตั้งเขาเดือดร้อนกันหมดทั้ง 36 เขต 16 อำเภอ
5 เรายังมีเรื่องโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแต่ละอำเภอแต่ละตำบลที่ต้องทำ ด้านการศึกษา ด้านการีฬา และอีกหลายๆด้านตามนโยบาลของผูบริหารและด้วยงบประมาณที่มีจำกัดเราเอามาพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดก็ไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของพี่น้องทั้ง16อำเภอแล้วด้านอื่นๆเราจะเอางบประมาณส่วนไหนมาพัฒนาเลยมาทีมาของวันนี้
และตัวผมเองและสจ.ทั้ง36คนร่วมถึงผู้บริหารไม่ได้กู้เพื่อทำถนนเพื่อเข้าสวนเองที่ทำเพื่อถนนหนทางของพี่น้องทั้งหมด
และขอกราบนำเรียนว่าทุกอย่างเรามีหน่วยงานที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดไม่ว่าปชชหน่วยงานสตง.พวกเราพร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการในส่วนของเขตเลือกตั้งผมถ้ากู้มาได้ทั้งหมดก็จะแก้ไขปัญหาให้พี่พี่น้องทุกสายทางตามข้อบัญญติ 69 ทั้ง 4สายทางที่เหลือ
1 สายฉลุงนาแสนระยะทาง 6.5กิโลเมตรจำนวนงบประมาณ 35,000,000 (สามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
2 สายวัดโพธิ์วังเชียดเชื่อต่อคลองหอยโข่ง 42,000,000 (สี่สิบสองล้านบาท)
3 สายม่วงค่อวัดเกาะวัดจำนวน10,000,000 (สิบล้านบาท)
4 สายม่วงค่อมบ้านกลาง 6,500,000บาท (หกล้านห้าแสนบาท
จึงกราบเรียนพี่น้องมาตามนี้ครับขอขอบคุณครับ
ขณะที่นาย วรวีร์ อยู่หนู โพสต์บนเฟซบุ๊กด้วยว่า “กระผมนายวรวีร์ อยู่หนู สมาชิกสภาจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสะเดาได้ทำประชาคม ถนนสาย ท่าข่อย-บ้านไร่ ตำบลปาดังและถนนสายหนำคอก-เขาวังชิง(ปลายเลน)ต.ท่าโพธิ์ ผมขอเรียนกับพี่น้องว่าถนน2สายนี้ได้ชำรุดมายาวนานเป็นเวลาเป็น 10 กว่าปีแล้ว อบจ.สงขลา มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะมาทำถนนให้ใหม่ทั้งหมด ผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องเขต 2 สะเดา จึงเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ยกมือผ่านสภา อบจ เพื่อขอกู้เงินมาทำถนนให้ใหม่ จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน”
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ อบจ. เบื้องต้นได้ข้อมูลว่า วงเงินขอกู้เงินทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณการวงเงินที่ขอกู้เงินเท่านั้น จากโครงการที่นำเสนอจากปัญหี่เกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยจะต้องพิจารณาฐานะการคลังจากงบเพื่อการพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังประกอบกับหนี้ทั้งหมด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องชำระรวมกันในแต่ละปี ต้องไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรืองบเพื่อการพัฒนา ซึ่งยืนยันว่า อบจ.สงขลา ได้คำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินอย่างเคร่งครัด ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้พิจารณาวงเงินกู้ที่แท้จริงคือ กสอ. และสถาบันการเงินที่ อบจ.ขอกู้ ซึ่งอาจจะได้ไม่ตรงตามวงเงินที่ขอกู้ข้างต้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ให้กู้