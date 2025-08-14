แหล่งท่องเที่ยว “เขาหลัก” ขึ้นธงแดงตลอดแนว หลังฝนตกหนัก

พังงา - ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นเจ้าหน้าที่ปักทองแดง แจ้งเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลหวั่นเกิดอันตราย
วันนี้ ( 14 สิงหาคม 2568 ) ในพื้นที่จังหวัดพังงาได้มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลมีกำลังแรงโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่โรงแรมต่างๆบริเวณย่านเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
ได้ขึ้นป้ายข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งติดตั้งธงแดง แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเล หลังจากในพื้นที่มีคลื่นลมแรงและคลื่นสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณชายฝั่ง พร้อมขอให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและเรือประมงงดออกจากฝั่งจนกว่าสภาพอากาศจะคลี่คลาย
สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร