ชวนชม ชิม ชอป ในงาน “GI สินค้าอัตลักษณ์ฯ ภูมิปัญญาภาคเหนือ” ครั้งที่ 2 วันที่ 13-17 ส.ค.นี่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน “GI สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาภาคเหนือ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.68 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จ.สงขลา ผลักดันสินค้า GI ภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักในตลาดระดับประเทศและเวทีโลก
วันนี้ (13 ส.ค.) นายวราวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “GI สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาภาคเหนือ” ครั้งที่ 2 ของพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค. 68 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังพาณิชย์จังหวัดอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ พาณิชย์จังหวัดภาคใต้ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน
นายวราวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนา Soft Power ไทย ให้เป็นที่รู้จักผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภาคภูมิใจของชุมชน ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งคุณภาพและเรื่องราวที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของคนภาคเหนือ
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้นำสินค้าเด่นมากมายมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ลำไย ข้าวหอมใบเตย ปลาส้ม กาแฟเทพเสด็จ ผ้าทอพื้นเมือง ตลอดจนสมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 35 ราย ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยผลักดันสินค้า GI ได้แสดงออกถึงศักยภาพและสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดระดับประเทศและเวทีโลก พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างรายได้และยกระดับกิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจร
ด้าน นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในงานครั้งนี้เราได้นำลำไยสดจากภาคเหนือ จำนวนกว่า 3,000 กก. นำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ลิ้มลองในราคา 3 กก. 140 บาท พร้อมโปรโมชั่นลงทะเบียนรับคูปงลดเพิ่มอีก 40 บาท และยังมีสินค้าอัตลักษณ์ของภาคเหนืออื่น ๆ เช่น ผ้าหม้อฮ่อมจากแพร่ หินอ่อนจากกำแพงเพชร หรือกาแฟเทพเสด็จจากเชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมชม ชิม ชอป สินค้าในงาน “GI สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาภาคเหนือ” ในครั้งนี้