ศึกชิงวัดระอุ! ชาวบ้านจัดเวรรักษาวัดสันนิบาตระอุ ร้อง ผวจ.นครฯ ตั้ง กก.เร่งสางเบื้องหลังปมดำมืด

นครศรีธรรมราช - ศึกชิงวัดสโมรสรสันนิบาตระอุ หลังสิ้น “หลวงพ่อเพชร” ชาวบ้านจัดเวรปกป้องวัดหวั่นทรัพย์สินหาย ทายกทายิกาเผยรักษาการเจ้าอาวาสถือบัญชีเงินยื้อไม่ยอมจ่ายค่าพิธีศพ ลูกศิษย์ต้องเป็นหนี้กว่า 1.6 ล้าน ทั้งที่มีการเตรียมไว้แล้ว ร้องผู้ว่าฯนครศรีธรรมราชส่งกรรมการกลางเข้าสางเบื้องหลังปมดำมืด
วันนี้ (13 ส.ค.) ทายกทายิกา ญาติโยมผู้อุปัฎฐาก วัดสโมสรสันนิบาต หรือที่รู้จักในชื่อวัดนาแล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาทำหน้าที่เฝ้าระวังรักษาทรัพย์สินของวัดสโมสรสันนิบาต เนื่องจากไม่ไว้วางใจพระสงฆ์บางกลุ่มในอำเภอสิชลและกลุ่มฆราวาสบางกลุ่ม ที่พยายามเข้ามามีอำนาจในวัด หลังจากที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอินทวัชรคุณ หรือหลวงพ่อเพชร พระมหาเถระ อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดสโมรสรสันนิบาต ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน โดยก่อนมรณภาพหลวงพ่อเพชร ได้สั่งเสียอย่างเปิดเผยให้มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเป็นเจ้าอาวาสต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์และทายกทายิกาวัดสโมสรสันนิบาต แต่ไม่ได้ดำเนินการตามการสั่งเสียกลับมีความพยายามในการส่งบางฝ่ายเข้ามาพยายามควบคุมทรัพย์สินของวัด โดยเฉพาะบัญชีเงินสดที่มีเกือบ 20 ล้านบาท โดยไม่ให้ความสำคัญกับการสั่งเสียและทายกทายิการอบวัด
นางอำไพ มาทองประจันพล ข้าราชการครูเกษียณ หนึ่งในทายิกาที่เข้ามาร่วมผลัดเปลี่ยนรักษาวัด ระบุว่า ชาวบ้านกังวลมาก ต้องผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลวัดเนื่องจากเกรงว่าวัดจะไม่ปลอดภัยใครจะมาแอบอ้าง ที่มีการแต่งตั้งรักษาการมานั้นมีแอบมา เราพยายามยืนยันว่าเราไม่ยอมรับ แต่งตั้งเข้ามาวัดแค่ 2-3 ครั้ง ชาวบ้านยืนยันว่าเราไม่ยอมรับรักษาการเจ้าอาวาสที่แต่งตั้งเข้ามา
ทายกทายิกาหลายคนยังให้ข้อมูลเสริมว่า ปัญหาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนชาวบ้านต้องเคลื่อนไหวเพื่อรักษาวัดที่เคยสงบสุขเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน แต่ปัจจุบันเราต้องรักษาวัดไว้ให้ได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนไม่ใช่แหล่งผลประโยชน์ของบางพวก แม้แต่เงินค่าจัดการงานศพหลวงพ่อเพชรกว่า 1.6 ล้านบาท ชาวบ้านต่างช่วยกันเป็นหนี้เป็นสิน บัญชีที่หลวงพ่อเพชรเตรียมไว้ทำศพก่อนมรณภาพถูกกลุ่มพระที่ถูกส่งเข้ามานำไปแล้วยังไม่ยอมเบิกจ่ายให้จนทุกวันนี้ ทั้งยังมีความพยายามในการยกพวกเข้ามาข่มขู่พระจนบางรูปต้องหนีออกไปจากวัดไปพำนักที่อื่น
ขณะที่ นายอรุณ สุขสวัสดิ์ อดีตกำนันตำบลเสาเภา ทายกอาวุโส ระบุว่า ปัญหาเยอะมากเช่นเรื่องเจ้าอาวาส และค่าใช้จ่ายงานศพที่ไปหยิบยืมมาจากศิษย์ยังไม่ได้คืน และยังเรื่องรักษาการเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านไม่ยอมรับ ขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งกรรมการมาตรวจสอบทั้งหมดทุกฝ่ายเพื่อหาข้อเท็จจริง โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง มีปัญหาที่ทำอะไรกันไม่ได้ มีพระอยู่ในวัดต้องถูกใช้อิทธิพลมาขับไล่ พระใหญ่ ๆ ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหา เจ้าคณะจังหวัดไปพบท่านแล้วก็แก้ไม่ได้ จน ตอนนี้ชาวบ้านต้องเข้าเวรกันมาดูแลวัด ขอให้ผู้ว่าฯ เร่งแก้ไขปัญหา
ขณะที่ ประภาพรรณ ประจันพล ผู้รับผิดชอบจัดระเบียบบัญชีค่าใช้จ่ายในงานบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่อเพชร ระบุว่า เราทำบัญชีไปมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.6 ล้านเศษ เพื่อไปขอเบิกจากบัญชีเงินที่หลวงพ่อเพชรได้เตรียมไว้ แต่มีความพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา ซึ่งเราได้เรียกร้องให้มาตรวจบัญชีจะได้มีการชี้แจงกันอย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่เป็นเช่นนั้น คณะศิษย์ต้องสำรองเงินไปประมาณ 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ยังต้องรอชำระอีกกว่า 6 แสนบาท รวม 1.6 ล้านเศษ ทั้งที่เป็นเงินที่หลวงพ่อเตรียมไว้เอง ปัญหาที่เกิดขึ้นเรารู้ที่มากันดีซึ่งอยากให้ผู้มีอำนาจเข้ามาแก้ไข
ขณะที่ชาวบ้านระบุว่า บัญชีที่หลวงพ่อเพชรได้เตรียมไว้สำหรับงานศพและงานเกี่ยวข้องนั้น หลวงพ่อได้เตรียมไว้กว่า 4 ล้านบาท บัญชีนี้มีการดูแลโดยพระภายนอกวัดและฆราวาสกลุ่มหนึ่งที่ถูกส่งมาโดยอ้างอำนาจคณะสงฆ์ มีค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติเกิดขึ้นหลายรายการ ซึ่งได้ถูกตั้งข้อสังเกตแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยจนถึงขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าบัญชีดังกล่าวนั้นจะเหลือเงินอยู่มากน้อยแค่ไหน