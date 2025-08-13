จังหวัดนราธิวาสประชุมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (ฝ่ายไทย)

วันนี้ (13 ส.ค. 68) ที่ห้องประชุมโสภาภิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมโครง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (ฝ่ายไทย) โดยมี ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอในพื้นที่ชายแดน ภาคประชาสังคม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการหารือครอบคลุมประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาทิ สถานการณ์การค้า ผลการจับกุมและการออกหมายจับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล สถานการณ์การค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า–ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนพิจารณากิจกรรมและแนวทางหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกำหนดข้อเสนอและประเด็นสำคัญที่จะนำไปพูดคุยในเวทีประชุมกับฝ่ายมาเลเซีย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในพื้นที่ชายแดน
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าการพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศ