หนุ่ม เปิดปาก ฆ่าสาวใหญ่ หุ้นส่วนบาร์ดังในป่าตอง อ้างบันดาลโทสะ ทะเลาะกันรุนแรง หลังฆ่านอนอยู่กับศพ 1 คืน ก่อนนำไปทิ้ง

พังงา – หนุ่มฆ่าสาวใหญ่ นักธุรกิจหุ้นส่วนบาร์ดังในป่าตอง นำศพถ่วงน้ำ เปิดปาก อ้างบันดาลโทสะ ทะเลาะกันรุนแรง เรื่องร้าน และ ทรัพย์สิน เผย ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านพักหรูบนเขา 50 ปี หลังฆ่านอนอยู่กับศพ 1 คืน ก่อนขนไปทิ้งทะเล
จากกรณี นางกานต์สิรี อายุ 50 ปี หุ้นส่วน ผับบาร์ ในพื้นที่ ป่าตอง ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่บ้านหรู ถ.ห้าสิบปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ถูกคนร้ายฆ่า ใช้โซ่และดัมเบลรัดคอ นำศพไปถ่วงน้ำ และ ศพลอยไปติดอยู่ที่กระชังปลา ในพื้นที่ คลองท่าใหญ่ ต.โคกกลอย จ.พังงา (เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68) หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้สอบสวน จนทราบว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.โคกกลอย ชุดสืบสวนภูธรภาค 8 ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นำกำลังเข้าจับกุม นายธีรภัทร อายุ 21 ปี ชาวตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่ง ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่า นางกานต์สิรี นักธุรกิจหุ้นส่วนผับในพื้นที่ป่าตอง ตามหมายจับศาลจังหวัดพังงาที่ จ.190/2568 วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งกระทำผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้น ย้ายศพเพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย”
หลังจากคุมตัวมาสอบสวน ในเบื้องต้น นายธีรภทร ให้การรับสารภาพ ว่า เป็นบุคคลตามหมายจับ และ ไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน และ ยอมรับว่าเป็นคนฆ่า นางกานต์สิรี สาเหตุที่ต้องฆ่า เพราะทะเลาะเรื่องการลงทุนทำร้าน เรื่องทรัพย์สินภายในร้าน โดยมีการ ทะเลาะกันอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา จึงเกิดบันดาลโทสะ ใช้ดัมเบลแท่งซีเมนต์ ทุบจนถึงแก่ชีวิต และที่ผ่านมาตนและผู้เสียชีวิต พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่บริเวณเขา 50 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิต เป็นคนภาคอีสาน มาทำธุรกิจที่ภูเก็ต โดยเป็นหุ้นส่วนของผับแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง ส่วนนายธีรภัทร เป็นอดีตพนักงานร้านที่ นางกานต์สิรี เป็นหุ้นส่วนอยู่ และ มาอยู่ที่บ้านของ นางกานต์สิรี มาได้ประมาณ 1 ปี ส่วนวันที่เกิดเหตุพบว่า ผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพัก และ จากข้อมูลทราบว่า นายธีรภัทร ได้ลงมือฆ่า นางการต์สิริ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.โดยใช้ดัมเบลทุบ และ ใช้โซ่ที่อยู่ในบ้านผูกคอ โดยในคืนวันที่ 6 ส.ค. หลังจากฆ่านางกานต์สิริ แล้ว ผู้ต้องหาได้นอนอยู่ในบ้านหลังเดียวกับผู้เสียชีวิต เป็นเวลา 1 คืน
หลังจากนั้น วันที่ 7 ส.ค. ผู้ต้องหา ได้ขับรถจักรยานยนต์ ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ กลับไปบ้านของพ่อแม่ ในพื้นที่ โคกกลอย และยืมรถกระบะ ของพ่อมาใช้ โดยบอกว่าจะนำมาขนของเพื่อย้ายบ้าน หลังจากได้รถมา ในช่วงกลางคืนวันที่ 7 ส.ค. ผู้ต้องหา ได้ขนย้ายศพขึ้นรถกระบะ และ ขับออกจากบ้านพัก และนำศพไปทิ้งทะเล ที่บริเวณบ้านท่านุ่น ในเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 8 ส.ค. หลังจากนั้นได้ขับรถกลับบ้านพ่อแม่ และนอนพักที่บ้าน 1 คืน ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังจังหวัดภูเก็ตด้วยรถจักรยานยนต์แบบไม่สะทกสะท้าน