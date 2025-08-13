ร้อง นายก ทต.ตรวจสอบที่ดินข้างเคียงขุดถมดินไม่มีใบอนุญาติ หน่วยงานเกี่ยวยข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ

กระบี่ – เจ้าของที่ดินร้องนายกเทศมนตรีกระบี่น้อย ตรวจสอบที่ดินข้างเคียงขุด ถม ดิน ไม่มีใบอนุญาต สร้างความเดือดร้อน เพราะขุดในพื้นที่ติดกับที่ดินของผู้ร้อง นายกฯพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
หลังจากที่ตัวแทนเจ้าของที่ดินรายหนึ่งในพื้นที่ ม.1 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่ ว่าได้มีเจ้าของที่ดินข้างเคียง นำรถแบคโฮเข้าขุดตักดินในแนวเขตข้างเคียง เกรงว่าที่ดินจะได้รับความเสียหายและดินพังทะลายลงมา พร้อมกับได้แจ้งไปยังเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ให้เข้าตรวจสอบว่า ได้มีการขออนุญาตในการดำเนินการขุด ถมดินดังกล่าวหรือไม่
ต่อมา นายอานิซ กุนนาบี นายกเทศบาลตำบลกระบี่น้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกระบี่ สนง.อุตสาหกรรม จ.กระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมประสานเจ้าของที่ดิน ทั้ง 2 แปลง ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าที่ดิน มีความสูงต่ำต่างกัน ไม่ต่ำกว่า 5 เมตร
จากการสอบถามทราบว่า ที่ดินแปลงที่ที่ถูกร้องเรียนทราบว่า ที่มีการขุดถมดิน เป็นของอดีต สจ.รายหนึ่ง โดยทางเจ้าของอ้างว่า ตนเองไม่ได้ขุดถมดิน และไม่มีใบอนุญาตขุดถมดินด้วย แต่ภาพที่เห็นพื้นที่ต่างระดับกันนั้น เป็นเจ้าของที่ดินคนเดิม เป็นคนขุด ตนไม่เกี่ยวข้อง แต่ยอมรับว่า หลังตนซื้อที่ดินมา ก็ได้นำรถแบคโฮ เข้ามาปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันเท่านั้น
ขณะที่ ตัวแทนเจ้าของที่ดินข้างเคียง ให้ข้อมูลว่า ทางเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันได้มีการขุดถมดินมาตลอด และเคยขอร้องขอว่าให้หยุดขุด เพราะจุดที่เขาขุด มันชิดเขตที่ดินจนเกินไป และบางส่วนเริ่มพังลงมา จนต้องไปลงบันทึกประจำวันและร้องเรียนไปยัง เทศบาล ให้เข้าไปตรวจสอบใบอนุญาต เพราะขอร้องให้หยุดขุด ถมดิน แล้วยังขุดไม่เลิก มีภาพถ่ายพยานหลักฐานการขุดตักดินซึ่งได้รวบรวมส่งให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยแล้ว
เบื้องต้นในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ยืนยันด้วยว่าที่ดินแปลงที่ถูกร้องเรียน ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานขุดดินและถมดิน ทางนายอานิซ กุนนาบี นายกเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จะทำการรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป