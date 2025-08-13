“ลานจามจุรี บ่อแสนวิลล่า” แลนด์มาร์กใหม่พังงา สวยงามท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา

กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด และจุดเช็คอินยอดฮิตของพังงาไปแล้ว สำหรับ “ลานจามจุรี” ของ “บ่อแสนวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา” ที่นักท่องเที่ยวแห่มาถ่ายรูป เช็คอิน กันแน่นทุกวัน
หลังจากทางโรงแรมบ่อแสนวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิด ลานจามจุรี ที่อยู่ด้านหลังโรงแรมเป็นจุดท่องเที่ยว ถ่ายรูป เช็คอิน แห่งใหม่ ล่าสุดของพังงา ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ถ่ายรูปเช็คอินกันไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้โด่งดังในโซเซียลในชั่วข้ามคืน
ที่นี่มีบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นจามจุรีต้นน้อย-ใหญ่ ที่เรียงรายกันท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของภูเขาและโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เขียวสดชื่นสบายตา รวมถึงมีพร็อพเก๋ ๆ ประกอบเป็นมุมให้ถ่ายรูปในบางจุด โดยมีต้นจามจุรีและขุนเขาเป็นฉากหลัง
ทางรีสอร์ทได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้เข้าพักในรีสอร์ท สามารถเข้ามาเที่ยวชมและถ่ายรูปได้ โดยคิดค่าเข้าชมคนละ 20 บาท แต่สามารถนำคูปองไปเป็นส่วนลดในการสั่งเครื่องดื่มที่ ชมวิวค่าเฟ่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรม ใกล้ๆกับลานจามจุรี ส่วนแขกที่เข้าพักภายในรีสอร์ทเข้าพักฟรี เพียงแสดงหมายเลขห้องพักเท่านั้น และมีรถของรีสอร์ทบริการนำส่งจากห้องพักมายังลานจามจุรี อีกด้วย
ลานจามจุรี” ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ “บ่อแสนวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา” อ.ทับปุด จ.พังงา อยู่ระหว่างตัวเมืองพังงากับอำเภอทับปุด