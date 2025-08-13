ครูชาวแคเมอรูน ดับปริศนา ภายในห้องพัก

สุราษฎร์ธานี - ครูชาวแคเมอรูน ดับปริศนาภายในห้องเช่า ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (13 ส.ค.) ร.ต.อ.พัชรวิทย์ กิตติสุวรรณ พนักงานสอบสวน สภ.คีรีรัฐนิคม ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จึงประสานแพทย์ รพ.คีรีรัฐนิคม และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาพุมดวงสัมพันธ์ และ กู้ภัยบ้านร่มจิตต์ เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ในเบื้องต้นทราบผู้เสียชีวิตชื่อ Mr.Ekane Berthrand สัญชาติแคเมอรูน อายุประมาณ 27 ปี เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าขนอน เสียชีวิตปริศนาอยู่ภายในห้องเช่า เบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 เข้าตรวจสอบ
ขณะที่ชุดสืบสวนโรงพักเร่งสอบหาสาเหตุการเสียชีวิต จากการสอบสวนในเบื้องทราบว่า Mr.Ekane Berthrand อายุประมาณ 27 เดินทางเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าขนอน ได้ประมาณ 3 เดือน ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนมาหลายวัน และวันนี้ เป็นวันเปิดเรียน แต่ Mr.Ekane Berthrand ไม่ได้ออกมาที่โรงเรียน เพื่อนครูจึงมาตามที่ห้องแต่พบว่า Mr.Ekane Berthrand ได้เสียชีวิต อยู่ภายในห้องจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
ด้านนายสราวุธ จันทร์ปาน เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าสภาพศพผู้เสียชีวิตนอนห่มผ้าในลักษณะนอนตะแคง ในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้