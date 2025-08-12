จับแล้ว หนุ่ม 21 ต้องสงสัย ฆ่าสาวใหญ่ ใช้โซ่รัดคอ ผูกติด กับดัมเบล เอาศพถ่วงน้ำ

พังงา- จับแล้ว หนุ่ม 21 ปี ต้องสงสัย ฆ่าสาวใหญ่ ใช้โซ่รัดคอผูกกับดัมเบลถ่วงน้ำ ศพลอยติดกระชังปลาพื้นที่โคกกลอย หลังกบดานในพื้นที่ ภูเก็ต หลังจับกุม นำตัวค้นห้องพัก สอบเครียด ยังไม่เปิดปากสาเหตุฆ่า
จากกรณี พบศพลอยน้ำอยู่ในลำคลองท่าใหญ่ ใกล้กระชังปลา (เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68)เสียขีวิตเป็นเพศหญิง บริเวณลำคอมีโซ่เหล็กรัดลำคอไว้ และ ผูกไว้ด้วยที่ยกน้ำหนักทำจากแท่งปูน(ดัมเบล) จำนวน 2 แท่ง สภาพศพน่าจะเสียชีวิตและอยู่ในน้ำมาประมาณ 2 วัน หลังเกิด้หตุมีการระดมกำลังสืบสวนจนทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร และ ทราบบุคคลต้องสงสัยที่ก่อเหตุ พร้อมออกติดตามตัว
ล่าสุด พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.โคกกลอย ชุดสืบสวนภูธรภาค 8 ระดมกำลังสืบหาข้อมูลจนทราบว่า ผู้ตาย คือ นางกานต์สิรี นาสมบูรณ์ อายุ 51 ปี เป็นคนจากพื้นที่ภาคอีสาน มาทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพังงา เจ้าหน้าชุดสืบสวนภูธร ภาค 8 ชุดสืบสวน สภ.โคกกลอย ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางขาออกจากจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าจังหวัดพังงา
พบว่ารถกระบะต้องสงสัยนำร่างผู้ตายมาทิ้งบริเวณฝั่งท่านุ่น หลังจากที่ก่อเหตุนำศพทิ้งน้ำเสร็จสิ้นคนร้ายก็ขับรถกระบะกลับเข้ามาจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง จนทราบว่า ผู้ตายได้ถูกพาตัวออกจากบ้านพักแห่งหนึ่งบนถนน 50 ปี ใน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
จึงได้ประสานไปยัง เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.กะทู้ ภูเก็ต เข้าตรวจค้นบ้านพักบริเวณถนน 50 ปี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ว่ามีร่องรอยการฆาตกรรมหรือไม่พิสูจน์หลักฐาน ตรวจยึด เก็บ วัตถุพยาน และ บ้านอีกหลังในบ้านกะไหล หมู่2 ตำบลกะไห ล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
พร้อมยึดรถกระบะ isuzu ตอนครึ่ง สีดำ หมายเลขทะเบียน บฉ 2459 พังงา มาไว้ที่ สภ.โคกกลอย เพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบคราบเลือดวัตถุประยานที่อยู่ภายในรถคันดังกล่าว
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ 21 ปี เจ้าหน้าที่ได้จับกุมและนำตัวไปค้นทีาบ้านพักใน อ.กะทู้ พร้อมจะนำตัวมาสอบปากคำที่ สภ.โคกกลอย จ.พังงา เพื่อสอบปากคำหาสาเหตุแรงจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้ต่อไป