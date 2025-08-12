มอดไม่เหลือ! ไฟไหม้บ้านสองพี่น้องชาวพัทลุงวอด สุดช้ำเก็บเงินไว้ซ่อมบ้านถูกเผาหมดไม่เหลือ

พัทลุง – เกิดเหตุไฟไหม้บ้านสองพี่น้องชาวพัทลุงวอดเสียหายเกือบทั้งหลัง เจ้าของบ้านเผยเก็บเงินไว้ซ่อมบ้านกว่า 20,000 บาท แต่ถูกไฟไหม้หมดไม่มีเหลือ
วันนี้ (12 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ม.7 ต.โคกชะงาย อ.เมือง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุพร้อมรถน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้บ้านเลขที่ 27 ม.7 ต.นาท่อม ท่ามกลางลมกระโชกแรง โดยมีชาวบ้านได้นำน้ำใส่ภาชนะช่วยกันดับไฟ แต่ไม่สามารถต้านทางกระแสลมได้ ก่อนเจ้าหน้าดับเพลิงจะระดมฉีดน้ำนานกว่า 15 นาที เพลิงจึงสงบลง พบหลังคาบ้านโดนไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
จากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีควันไฟฟุ้งกระจายเลยออกมาดู และพบว่าไฟได้ลุกไหม้บ้านของ นายชอบ ดำเอี่ยม อายุ 59 ปี ก่อนโทรประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ด้าน นายชอบ ดำเอี่ยม เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุตนและน้องชาย นายสิทธิ ไปทำงานรับจ้างก่อสร้าง เพื่อนบ้านบอกไฟไหม้บ้านเลยรีบกลับมาดู พบไฟไหม้บ้านวอดเกือบทั้งหลัง เครื่องมือช่างรวมทั้งเงินก้อนที่เก็บสะสมไว้ซ่อมบ้าน หลังจากที่เพิ่งขายวัวได้มา 25,000 บาท ก็ถูกไฟไหม้จนไม่เหลือ