ทะเลคลั่ง ซัดเรือประมงล่มกลางทะเล หลังเกาะราชา จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คลื่นยักษ์ ซัดใส่เรือประมงโชคมานะ 1 ล่มกลางทะเล หลังเกาะราชา จ.ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 ส่ง เฮลิคอปเตอร์ และ เรือหลวงหัวหิน ออกค้นหาและช่วยเหลือ คนบนเรือ 8 คน
เวลาประมาณ 14.50 น. วันนี้ (12 สิงหาคม 2568) ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งผ่าน 1465 และ ศูนย์ PIPO ภูเก็ต จากเจ้าของเรือ ประมง ว.โชคมานะ 1 ว่า เรือประมง โชคมานะ 1 ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่เรือ ขณะกำลังกลับหัวเรือเพื่อเดินทางกลับชายฝั่ง แต่เมื่อมาถึงเกาะราชาเรือต้านกระเสนคลื่นไม่ไหว เรือจม บริเวณด้านใต้ฝั่งตะวันตกหลังเกาะราชาใหญ่ พิกัด 7°32.000', 98°05.000' (แบริ่ง 229 ระยะ 25NM จากหลักเทียบเรือ ทรภ.3) โดยมีคนอยู่บนเรือจำนวน 9 คน ทุกคนสวมเสื้อชูชีพ
หลังรับแจ้ง พลเรือโทสุวัจ ดอนสกุล ผอ.ศรชล.ภาค 3 สั่งการให้เจ้าหน้าเข้าช่วยเหลือ โดย พล๊อตตำบลที่เกิดเหตู คำนวณทิศทางผู้ประสบภัยด้วย sar map จัด เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (ฮ.ลล.4) ขึ้นบิลค้นหาตามพิกัดที่ได้รับแจ้ง
รวมทั้ง ส่ง ร.ล.หัวหิน ออกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือ
และสามารถช่วยเหลือลูกเรือประมงจำนวน 8คนได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการนำลูกเรือประมงเข้าสู่ฝั่งหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3จังหวัดภูเก็ต