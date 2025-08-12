สว.สงขลา จี้รัฐเร่งชี้แจง หลังนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกทำร้ายกลางกรุง กระทบท่องเที่ยวไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สงขลา ชี้การทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวมาเลเซียกลางกรุง มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง หลังสื่อมาเลเซียประโคมข่าว
วันนี้ (12 ส.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เดินทางไปท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานคร ถูกคนร้ายซึ่งมีความเครียด ใช้น้ำมันราดและจุดไฟเผา ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าศูนย์การค้าบิ๊กซี ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อในประเทศมาเลเซียนำไปประโคม ถึงความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งรัฐบาลมาเลเซียยังได้เตือนให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เรื่องการที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งในภาคใต้และพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่ สงขลา ซึ่งเป็นเมืองที่เศรษฐกิจและการค้าอยู่ได้จากเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวในภาคใต้ ต่างอาศัยเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมาเลเซียเชื้อสายจีนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชั้นดี หากนักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่เข้ามาเพราะกลัวความไม่ปลอดภัย จะทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้า เนื่องจากชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้มากเป็นอันดับหนึ่ง
วันนี้ยังไม่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับสื่อทั้งในประเทศและสื่อมาเลเซีย ว่าจะมีการป้องกันเหตุอย่างไร และจะสร้างความมั่นใจอย่างไรให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานการท่องเที่ยวในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงาน ททท. ในพื้นที่ รวมทั้งเสนาบดีกระทรวงการท่องเที่ยว ซึ่งกลายเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืม เพราะมีบทบาทในการท่องเที่ยวที่น้อยมาก ทั้งที่ปัจจุบันเม็ดเงินสำคัญที่เข้าประเทศมาจากการท่องเที่ยว จึงขอให้หน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งหมดเร่งทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในเรื่องความปลอดภัย และการดูแลรับผิดชอบหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวถูกทำร้าย ก่อนที่เหตุการณ์ทำร้ายนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะสร้างความเสียหายกับการท่องเที่ยวในภาคใต้และพื้นที่อื่น ๆ