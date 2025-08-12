คึกคัก! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 31 เปิดเวทีโชว์นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการแล้ว งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 31 “เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2568 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
งานเกษตรภาคใต้เป็นงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นเวทีซื้อขายสินค้าและผลผลิตการเกษตร ให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการทำงาน และเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสงขลาและของภาคใต้
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ แปลงสาธิต การอบรม การประกวด การแข่งขัน และการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหาร เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ทางการเกษตร รถยนต์ กว่า 460 ร้าน รวมถึงกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิง ที่จัดบนเวทีกลาง ทุกวัน ตลอดงาน
นอกจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทรงประทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน ทุเรียนหมอนทอง ส้มโอทับทิมสยาม จำปาดะเนื้อ และจำปาดะทอด ซึ่งล้วนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการจัดประกวดมาแล้วต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยพิธีการมอบถ้วยประทานฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
สำหรับนิทรรศการ แปลงสาธิต การอบรม การประกวด การแข่งขัน และการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการเกษตรที่มีในงาน ได้แก่ นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการผลิตที่แม่นยำและยั่งยืน องค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง แข็งแรง ที่จัดแสดงโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน, แปลงสาธิตทางการเกษตร ที่จัดแสดงการปลูกพืชผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และที่พิเศษสำหรับปีนี้ คือแปลงนาสาธิต, การอบรมทางการเกษตร จัด ณ ห้องบรรยาย 104 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอบรมที่เข้มข้น เน้นลงมือปฏิบัติจริง ในหลากหลายหัวข้อ
การประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดจำปาดะ, การแข่งขันสูตรแป้งทอดจำปาดะ, การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับยางพารา, การแข่งขันกรีดยางพาราและการประกวดยางแผ่นรมควัน, การประกวดทุเรียนหมอนทองและส้มโอทับทิมสยาม, การประกวดไก่แจ้สวยงาม และการประกวดภาพถ่ายในงานเกษตรภาคใต้
ตลอดจนการประชุมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14-15 ส.ค. 2568 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการ การบรรยายพิเศษ ได้แก่ ประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร: ความท้าทายของวิกฤติโลก โดย ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีพร้อมใช้: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต โดย รศ. ดร.อุเทน คำน่าน รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ได้แก่ ทุเรียนและยางพารา: สถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายอนาคตพืชเศรษฐกิจไทย และ ไก่เบขลา ขยายตลาดสู่ความยั่งยืน
งานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคการเกษตรของภาคใต้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 31 เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร ของงานเกษตรภาคใต้ ได้ที่เพจ “งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.หาดใหญ่” (https://www.facebook.com/agrifairfnr)
หรือ เพจ “คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (https://www.facebook.com/natural.psu)