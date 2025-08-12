ตำรวจท่องเที่ยวรวบ “แก๊งหวานเจี๊ยบ” ชาวเมียนมา เสพยาเย้ยลงโซเชียล

สุราษฎร์ธานี – ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน นำกำลังบุกรวบ “แก๊งหวานเจียบ” ได้ยกแก๊ง อัดคลิปเสพยาเสพติดโชว์ลงโซเชียล ท้าทายกฎหมาย ขณะนอนหลับฝันหวานในห้องพัก
เมื่อคืนที่ผ่านมา (11 ส.ค.68) พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน นำกำลังบุกรวบแก๊งชาวเมียนมา 6 ราย ที่ใช้ชื่อว่า “แก๊งค์หวนเจี๊ยบ” ตั้งแก๊งค์มั่วสุมซื้อขายเสพยา พร้อมอัดคลิปลงซื่อโซเชียล เผยแพร่ ขณะเสพยา ตำรวจท่องเที่ยวบุกรวบได้ยกแก๊งค์ ประกอบด้วย นายจอ อายุ 22 ปี นายทัน ลู อายุ 28 ปี นายวันนา จอ อายุ 18 ปี นายอัง อายุ 22 ปี นายโก โก้ อายุ 29 ปี นายอาก้า อายุ 26 ปี ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา ขณะอยู่ในห้องพัก หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
จากการตรวจสอบในห้องพัก พบยาบ้า บรรจุอยู่ในถุงแบบกดปิดดึงเปิดชนิดใส จำนวน 5 เม็ด และพบอุปกรณ์ เสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อม เเจ้งข้อกล่าวหา “ ร่วมกันครอบครองยาเสพติด และเสพยาเสพติด เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับแก๊งชาวเมียนมา แก๊งนี้ มีชื่อแก๊ง หวานเจี๊ยบ มักอัดคลิปวีดีโอ ลงในกลุ่มโซเซียลของชาวเมียนมา แสดงพฤติกรรมเสพยาเสพติดลงในสื่อออนไลน์ ตำรวจท่องเที่ยวได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า นายโกโก้ เป็นคนอัดคลิป แล้วมักจะพูดประจำว่า “หวานเจี๊ยบ” โดยจะพูดสั่งยา ว่าจะเอาหวานเจี๊ยบเท่าไหร่ หรือเวลาพูดทิ้งท้ายตลอดว่าหวานเจี๊ยบ