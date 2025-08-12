พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลนครตรังพร้อมใจแจกอาหารและขนมฟรีฉลองวันแม่แห่งชาติ

ตรัง - พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลนครตรังพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้า แจกขนมจีนน้ำยา 100 กก. พร้อมข้าวเหนียวทุเรียน ลูกตาลลอยแก้ว ไก่ทอด และไอศกรีม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันนี้ (12 ส.ค.) ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 หรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสด ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้า อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมร่วมเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และเพลงสดุดีจอมราชา กันอย่างพร้อมเพรียง
หลังจากนั้นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและขนมฟรี ให้กับประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดสด โดยมีเมนูหลากหลาย อาทิ ขนมจีนน้ำยากว่า 100 กิโลกรัม ข้าวเหนียวทุเรียน 50 กิโลกรัม ลูกตาลลอยแก้ว ไก่ทอด และไอศกรีม จนสร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง ซึ่งนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงความรัก ความกตัญญู และความสามัคคีของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง ในโอกาสพิเศษนี้
นายสมเกียรติ จิ๋วตั๋น พ่อค้าเขียงหมูสดในตลาดสดเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า วันนี้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันแม่ และได้ร่วมใจกันแจกขนมจีน ขนมหวาน ไอศกรีม ข้าวเหนียวทุเรียน ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ตลอดจนแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดด้วยกัน เพื่อแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของชาวตลาดสดเทศบาลนครตรังด้วย