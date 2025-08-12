คนร้ายซุ่มยิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนที่ยะลา บาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ยะลา – คนร้ายซุ่มยิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนในพื้นที่ ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ตำรวจลงพื้นที่เร่งหาสาเหตุ เบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งทางด้านธุรกิจการรับซื้อทุเรียน
วันนี้ (12 ส.ค.) เกิดเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงราษฎรที่บริเวณแผงรับซื้อทุเรียนผู้ใหญ่มะ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านกูแบปุโรง ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 1 ราย เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 11 ส.ค.68 ที่ผ่านมา ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นายอาหามะ มาหนิ มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านภักดี 1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนแล้ว
ล่าสุด ในที่เกิดเหตุแผงรับซื้อทุเรียนของผู้ใหญ่มะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นมิวเอ็กซ์สีขาว หมายเลขทะเบียน ขต 9100 สุราษฎร์ธานี และ รถจักรยานยนต์หลายคันจอดอยู่ มีชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านทำการปิดกั้นรอบที่เกิดเหตุ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด โดยเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งทางด้านธุรกิจการรับซื้อทุเรียน
ส่วนอาการบาดเจ็บของ นายอาหามะ มาหนิ ถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลัง 1 นัด อาการสาหัส ทางแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด หลังเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิต
สำหรับ นายอาหามะ มาหนิ มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นลูกชายของ นายมือลี มาหนิ อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นพ่อค้าเปิดแผงรับซื้อทุเรียน กับ นายประกิจ กลมสอาด อายุ 55 ปี ชาวตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเคยถูกกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปกระหน่ำยิงเสียชีวิต 2 ราย บริเวณด้านหน้ากุโบร์ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 67 ที่ผ่านมา