จบไม่สวย! ม้าทรงผัวเมียดวลเดือด สุดท้ายเมียตายผัวรอมอบตัว

นครศรีธรรมราช – ม้าทรงผัวเมียดวลเดือดจบไม่สวยเมียถูกแทงสวนดับ ผัวอ้างถูกฟันด้วยมีดพร้าจึงต้องป้องกันตัว สอบสวนพบมีปากเสียงกันในคืนก่อนเกิดเหตุ เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ 3 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช
วันนี้ (12 ส.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วกลายเป็นการฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 3 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ หลังจากนั้น พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.จริญ ขาวเอี่ยม หัวหน้าพนักงานสอบสวน และหน่วยกู้ภัยไต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบว่าหน้าบ้านเป็นศาลาสำหรับประกอบพิธีทรงเจ้า มีรูปปั้นเทพกวนอูองค์ใหญ่ พบชายร่างโชกเลือดรอเจ้าหน้าที่โดยพบว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิต ทราบชื่อภายหลังคือ นายบุญชิต เวชพัฒน์ อายุ 64 ปี เจ้าของบ้าน สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์หลายจุดทั้งลำตัว หัวไหล่ ศีรษะ และได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าภายในบ้านมีร่างของ นางฐานิดา แดงพรม อายุ 58 ปี ภรรยาเสียชีวิตอยู่ ซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน พร้อมขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายบุญชิต ระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีปากเสียงกับ นางฐานิดา ภรรยา หลังจากนั้น นางฐานิดา ได้ออกจากบ้านไป ตนเองจึงล็อกประตูหน้าบ้าน จนกระทั่งช่วงเช้า นางฐานิดา ได้มาเดินทุบประตูเรียกให้เปิดประตูแต่ตนเองยังไม่เปิด นางฐานิดา ได้เดินมาทฝั่งห้องนอนที่ตนเองเปิดหน้าต่างอยู่ และได้ใช้มีดพร้ามาเคาะจึงเดินไปเปิดประตูให้แล้วกลับมานอนต่อ ปรากฏว่า นางฐานิดา ได้ถือมีดพร้าเข้ามาฟันทำร้าย ส่วนตัวเองเองนั้นได้หยิบมีดที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งมีปลอกแล้วแทงสวนไป ก่อนที่จะเกิดชุลมุนขึ้นจนกระทั่ง นางฐานิดา แน่นิ่งไป ด้วยความตกใจจึงโทรแจ้ง 1669 จากนั้นได้โทรศัพท์หาลูก พร้อมยืนยันว่า นางฐานิดา เป็นคนโมโหร้าย ตนเองเคยถูกฟันหน้าผากได้รับบาดเจ็บหนักมาแล้ว
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า นายบุญชิต และ นางฐานิดา มีอาชีพเป็นม้าทรงทวดม้าขาวและเทพกวนอู ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน นางฐานิดา จะเป็นคนทรง ส่วน นายบุญชิต จะเป็นผู้ช่วยประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดวางศาลพระภูมิ และประกอบพิธีที่เกี่ยวข้อง มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจที่บ้านแห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนมาร่วมประกอบพิธี นึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น
ขณะที่ พ.ต.ท.จริญ ขาวเอี่ยม หัวหน้าพนักงานสอบสวน ระบุว่า เบื้องต้นจะนำตัว นายบุญชิต ส่งไปโรงพยาบาลเพื่อเย็บบาดแผลรักษาตัว หลังจากนั้นจะแจ้งข้อหาทำทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ซึ่ง นายบุญชิต รับสารภาพและได้แจ้งกับลูกชายของทั้งคู่ว่า นายบุญชิต มีเจตนามอบตัวไม่หลบหนีหลังเกิดเหตุและได้ให้ความร่วมมืออย่างดี พนักงานสอบสวนสามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้ หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการไปจตามขั้นตอนต่อไป