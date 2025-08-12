เอาหมด! โจรใจบาปย่องขโมยโกศเก็บอัฐิที่เก็บไว้ใต้เมรุเผาศพในวัดพรุชบาอีกครั้ง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – โจรไม่กลัวบาปย่องขโมยโกศเก็บอัฐิที่เก็บไว้ใต้เมรุเผาศพในวัดพรุชบาอีกครั้ง ซึ่งเป็นโกศทองเหลืองหายไปเกลี้ยงไปว่า 30 โกศ ด้านชาวบ้านเรียกร้องให้ตำรวจเร่งตามล่าตัวคนร้ายโดยด่วน
วันนี้ (12 ส.ค.) จากกรณีโจรใจบาปได้เข้าไปงัดทุบบัวเก็บอัฐิในป่าช้าวัดพรุชบา หมู่7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อขโมยโกศทองเหลืองและโกศทองแดงไปขาย โดยมีบัวที่ถูกงัดแงะไปกว่า 30 บัว และหนึ่งในนั้นเป็นบัวเก็บกระดูทวดของ “ยิว - ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีของ เจนนี่ นักร้องดังรวมอยู่ด้วย และได้ตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาท
ล่าสุด โจรซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันยังไปขโมยโกศเก็บอัฐิที่ชาวบ้านนำไปไว้เก็บไว้ใต้เมรุเผาศพหลังวัดพรุชบา เพื่อรอทำพิธีนำกระดูกเข้าบัว โดยมีโกศเก็บอัฐิที่เป็นทองเหลืองหายไปเกลี้ยงกว่า 30 โกศ เหลือเฉพาะโกศที่เป็นพลาสติกและอัฐิที่ห่อใส่ผ้าไว้เท่านั้น เนื่องจากประตูทางเข้าห้องเก็บอัฐิที่อยู่ใต้เมรุเผาศพ มีเพียงกุญแจมาเกี่ยวไว้เท่านั้น ซึ่งทั้งพระ สัปเหร่อและชาวบ้านไม่คิดว่าจะมีใครกล้ามาขโมยโกศเก็บอัฐิที่อยู่ใต้เมรุเผาศพ และเพื่อความสะดวกในกรณีที่ชาวบ้านต้องการที่จะมาดูโกศเก็บอัฐิญาติพี่น้อง หรือจะพาไปทำบุญเข้าบัว โดยไม่ต้องรอตามคนดูแลให้มาไขกุญแจ
นายสุชาติ แก้วโชติ อายุ 54 ปี ชาวบ้าน บอกว่า ที่ได้รู้ว่าโกศเก็บอัฐิที่เก็บไว้ใต้เมรุเผาศพถูกขโมยไปด้วย เพราะหลังจากที่เกิดเหตุโจรไปทุบบัวขโมยโกศในป่าช้า ชาวบ้านก็เอาโกศมาเก็บไว้ที่ห้องใต้เมรุเผาศพเพื่อความปลอดภัย แต่พอเข้ามาดูปรากฏว่าโกศทองแดงที่ปกติจะวางเรียงรายกันอยู่หายไปเกลี้ยงประมาณ 30 โกศ
“และได้แจ้งให้ชาวบ้านที่เก็บโกศเก็บอัฐิไว้ในเมรมาดูว่ามีของใครหายไปบ้าง และขอเรียกร้องให้ตำรวจเร่งหาเบาะแสติดตามจับกุมคนร้ายโดยเร็วที่สุด เพราะเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านอย่างมาก” นายสุชาติ กล่าว