พบเบาะแส ฆาตกรโหด ฆ่าสาวใหญ่นำศพท่วงทะเล ที่ จ.พังงา แล้ว พบจุดฆ่าอยู่ในพื้นที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รู้ตัวแล้วคนฆ่ารัดคอสาวใหญ่ เอาศพถ่วงทะเล ลอยติดกระชังปลา พื้นที่โคกกลอย เร่งตรวจสอบจุดฆ่าบนเขา 50 ปี ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ก่อนเอาศพใส่รถกระบะ นำไปทิ้งบริเวณบ้านท่านุ่น จ.พังงา ตร.เร่งล่าตัวดำเนินคดี
จากกรณี เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ส.ค.68 นายสุระไชย ทองศรีรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลธรรมภูเก็ต กู้ภัยโลมาได้ เข้าตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้ง จากผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.โคกกลอย ว่า พบศพผู้หญิงลอยน้ำมาติดอยู่ในลำคลองท่าใหญ่ ใกล้กระชังปลา
ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผู้เสียขีวิตเป็นเพศหญิง ไม่ทราบชื่อ ที่อยู่และสัญชาติ สวมกางเกงขาสั้นสีดำ เสื้อยืดสีเทา บริเวณลำคอมีโซ่เหล็กรัดลำคอไว้ และผูกติดกับที่ยกน้ำหนักแท่งปูน(ดัมเบล) จำนวน 2 แท่ง คาดน่าจะเสียชีวิตและอยู่ในน้ำมาประมาณ 2 วัน
ลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และ ชุดสืบสวนสภ.โคกกลอย ได้มีการสืบหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนทราบว่า ผู้ตาย คือ นางกานต์สิรี อายุ 51 ปี เป็นคนจากพื้นที่ภาค อีสาน รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งล่าสุด วันนี้ (12 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนพบรถกระบะต้องสงสัย ว่าเป็นรถที่นำร่างผู้ตายมาทิ้งบริเวณริมทะเลบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย จ.พังงา หลังจากนั้นได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบเสินทางของรถต้องสงสัย พบว่ารถคันดังกล่าวขับออกจากบ้านพักหนักหนึ่งในพื้นที่ บนเขา 50 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จึงได้ประสานไปยัง เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ป่าตอง ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบบ้านพักบนเขา 50 ปี ว่ามีร่องรอยการฆาตกรรมหรือไม่ ส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นชายอายุ 21 ปี ซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุนำศพทิ้งน้ำเสร็จแล้ว คนร้ายก็ขับรถกระบะ เข้ามาจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง
ซึ่งขณะนี้ ชุดสืบสวนพังงา-ชุดสืบสวนภูเก็ต ได้ลงพื้นที่กำลังเร่งหาตัวคนก่อเหตุ และคาดว่าตัวคนร้ายน่าอยู่ในพื้นที่ภูเก็ต